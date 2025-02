Cadáveres del posfranquismo

J. ERNESTO AYALA-DIP Sábado, 14 de enero 2023, 15:54 Comenta Compartir

Hacia el final de este libro, 'Una hojarasca de cadáveres', su autor, el alicantino Mariano Sánchez Soler (1954), escritor y reconocido autor de crónicas entre ... políticas, policiacas y de sucesos, nos indica en su 'arte poética' que por supuesto los autores de intrahistorias históricas también la tienen, que cuando sus investigaciones periodísticas no alcanzan la verdad absoluta de lo investigado, se hace imprescindible echar mano de la ficción. Una verdad como un templo. Siempre recuerdo, para apoyar este sabio aserto, la novela histórica del poeta y novelista inglés Robert Graves, 'Yo, Claudio'. Cuando a Graves no le alcanzaron las crónicas de Suetonio y Tácito, se las arregló perfectamente con su imaginación. Hoy es imprescindible insuflarle vida, y no sé hasta qué punto también verdad, con el libro de Graves, a aquellos célebres historiadores romanos.

Una hojarasca de cadáveres Mariano Sánchez Soler Editorial: Alrevés 248 páginas Precio: 20 euros (ebook, 8,54) 'Una hojarasca de cadáveres' lleva por subtítulo 'Crónica criminal de la España posfranquista'. Esta aclaración nos dice que los crímenes que nos relata Sánchez Soler no fueron, la mayoría de ellos, aclarados con todas las garantías de una investigación policial y judicial libre de contaminación política, además de la clamorosa falta de profesionalidad de los funcionarios, desde los detectives hasta los forenses y jueces, que se vieron comprometidos en las distintas indagaciones que les tocó en suerte. Esta es la lista de casos criminales sobre la que escribe el autor alicantino: el caso de la estudiante Yolanda González, asesinada por componentes de la banda de Fuerza. Fue acusada de colaborar con ETA, cuando en realidad era una militante socialista que luchaba contra el franquismo desde las barricadas callejeras; el asesinato de los marqueses de Urquijo, que se saldó con la prisión de su yerno Rafael Escobedo, asunto turbio que se enturbió aún más cuando este pidió que se reabriera el caso para demostrar su inocencia y a los pocos días se lo encontró sospechosamente 'suicidado' en su celda; el del gánster Vaccarizi, un asunto de crónica policial digno de una novela de género o de una película, en el cual el delincuente francés fue abatido por un francotirador apostado en un piso cercano y desde el cual el asesino a sueldo divisó al blanco en su celda; también el caso de la famosa Neus Soldevila, la 'dulce Neus', que fue acusada de haber asesinado a su marido, el constructor Juan Vila, en connivencia con sus hijos; etc. Este libro no hubiera sido el mismo que leí y disfruté (a pesar de sus truculentas y sangrientas páginas) y bastante menos interesante, si no lo hubiera escrito Mariano Sánchez Soler. Se trata de esos textos que nos sirven para entender más cabalmente el posfranquismo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión