Buscamos lo que nos refleja

Yo no sé si fue porque, en su momento, antes de leer la primera novela de Sally Rooney me encontraba excesivamente motivado por la gran ... cantidad de críticas positivas que acerca de ella había leído, o si, como les ocurre a muchos lectores, acometí su lectura en uno de esos momentos malos en los que ya podemos leer el mejor libro del mundo, que, por la razón que sea, el momento no es el adecuado, pero lo cierto es que la muy cacareada 'Gente normal', no cubrió mis expectativas.

No obstante, un poco más prevenido esta vez por lo que pudiera ocurrir, emprendí la lectura de 'Dónde estás, mundo bello' y fui avanzando por ella con la satisfacción de estar pasando un tiempo entretenido; pero, ya les aviso, todavía un poco con la escopeta cargada. Y confieso que, en un momento dado de la novela, me vine un poco arriba cuando uno de los personajes (a la sazón una escritora de éxito) argumenta y piensa acerca de la posible banalidad de contar historias sobre lo que a la gente le ocurre en un ámbito en el que son cada vez más dolorosamente evidentes las desigualdades y la pobreza, los problemas del cambio climático, el ascenso de los populismos de signo fascista y un sinfín de acontecimientos que relegan –o debieran relegar– la literatura que se limita a hablar de los sentimientos de unos protagonistas treintañeros, asaeteados por dudas amorosas y problemas laborales, a un nivel muy inferior. Pero cuando uno termina estas trescientas y pico entretenidas páginas, descubre que el resultado básico es precisamente aquel del que la escritora de ficción abominaba. Y es que lo que vamos leyendo (no voy a negar que escrito de manera amena y ágil, a lo que contribuye una traducción, «en plan» muy del gusto de los tiempos) cimentado sobre una sincopada relación a base de correos electrónicos entre la escritora protagonista (Alice) y su amiga Eileen –tan protagonista como ella, una chica de formación universitaria pero conminada casi a trabajar en una revista literaria, con lo cual se nos hace evidente lo desaprovechado de su preparación– y completado con el relato más pormenorizado de las aventuras que cada una de ellas vive en el círculo donde ahora se mueven, no va a ser más que eso: las relaciones de pareja que establecen, la remembranza de otras anteriores que han tenido y en su momento les hicieron daño y el eterno cuestionamiento de la felicidad posible con las nuevas parejas que van a ir adquiriendo. Relaciones que, por lo demás, tampoco deparan excesivas sorpresas: encuentro (una por Tinder, la otra recuperando una antigua, de la infancia), enamoramiento, rechazo y dudas, dudas, muchas y continuas dudas; tantas que ponen en evidencia dos espíritus que, a lo mejor, aquellos que no sean capaces de comulgar bien con la idiosincrasia de las protagonistas, pueden llegar a desesperarse. Y si bien los hombres con los que estuvieron antes no les satisficieron o, incluso las abandonaron, estos con los que acaban son, pese a su diferente idiosincrasia, auténticos objetos de culto. Líbreme Dios de entrar a dirimir sobre conductas masculinas, pero lo cierto es que tanto Félix, un «working class hero», borrachín, quejica y egoísta –aunque de buen fondo– como Simon, pulcro, cariñoso y entregado, constituyen, en esencia, dos polos opuestos, ambos consiguen, a su manera, otorgar a las chicas la estabilidad que tanto ansían. Y todavía más ignoro los rudimentos básicos de la psicología femenina, con lo que no puedo pronunciarme acerca de si tal situación puede considerare, al final o como una soterrada crítica a comportamientos tan banales o como toda una apología de los finales felices. Sea como fuere, lo importante, como mínimo, es que, se pasa uno un rato entretenido con esta peripecia tan bien contada (tan de gente normal pero tan intranscendente, aunque tal vez sea esa su gracia: que nos refleja) y eso no es poco para los calores que estamos pasando. Para quien no albergue demasiadas expectativas, este es uno de esos libros que llevarse en vacaciones. Ojalá lo (y las) disfruten.

