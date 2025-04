'En busca de la normalidad' es un recorrido a través de las personas que utilizan internet para desafiar los límites de lo que se ... considera tabú y lo que significa ser normal.

La obra explora cómo la gente usa internet para encontrar una comunidad, construir conexiones y crear su identidad de formas que cuestionan las normas sexuales establecidas. Basada en entrevistas realizadas para la columna de ciencias humanas 'What it's lik' de la revista New York, cada historia sumerge al lector en el mundo íntimo de una persona que está lidiando con un conjunto de circunstancias únicas relativas a la sexualidad.

En busca de la normalidad ALEXA TSOULIS Editorial: Tendencias. 352 páginas. Precio: 19 euros

El libro celebra el poder de la evolución de los medios a la hora de ayudar a las personas a reescribir el guion de sus vidas y, al mismo tiempo, ofrece una advertencia sobre el peligro de esa supuesta libertad sin límites.