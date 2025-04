Una buena historia de la brillante ciencia medieval

Julio Arrieta Sábado, 21 de septiembre 2024, 15:15 Comenta Compartir

En la serie de televisión 'Cosmos', el famoso divulgador científico Carl Sagan definió la Edad Media como «un milenio vacío en mitad del diagrama», un ... paréntesis negativo del saber entre la brillantez de la Antigüedad clásica y el Renacimiento. Sagan no era historiador. «Y alguien podría haberle sugerido no hablar de lo que no supiera», lanza Seb Falk, que sí es historiador e investigador en el Girton College de la Universidad de Cambridge, en el prólogo de 'La luz de la Edad Media'.

El comentario de Falk sobre Sagan resume su magnífico libro 'La luz de la Edad Media', que no solo es una historia de cómo el conocimiento científico se desarrolló, y mucho, en la Europa de los siglos V al XVI, sino que además es una reividicación de ese conocimiento frente al prejuicio. La luz de la Edad Media Seb Falk. Traducción de Claudia Casanova. Editorial Ático de los libros. 432 páginas. 26,95 euros.

Temas

Críticas literarias