Un buen manual dialogado de arqueología El formato pregunta-respuesta facilita que toda la Antigua Grecia no solo entre en un ascensor, sino en 276 páginas

JULIO ARRIETA Sábado, 4 de noviembre 2023, 13:45 Comenta Compartir

Dos desconocidos coinciden en un ascensor que se atora. Para matar el tiempo, a la espera de la reparación o el rescate, hablan sobre sus ... trabajo. Uno de ellos es arqueólogo. Ante la sospecha de que la avería va para largo, su compañero de encierro se deja llevar por la curiosidad. «Anda, con que arqueólogo, ¿eh? Pues qué bien...» , dice, antes de dar inicio a una serie de preguntas sobre la Grecia antigua, interés que se entiende porque el ascensor está en Grecia y sus dos 'atascados' son griegos. Este es el punto de partida de 'Cómo meter toda la Antigua Grecia en un ascensor', del arqueólogo Teodoro Papakostas, de cuya faceta como divulgador destaca el programa de comunicación científica en redes Archaeostoryteller. Es la base de los contenidos de este libro que, como Papakostas aclara, no fue concebido como un diálogo hasta que así se lo sugirió el también arqueólogo Dimitris Plantzos, autor del prólogo. Aunque a ratos resulta algo forzado, el formato pregunta-respuesta facilita que, efectivamente, toda la Antigua Grecia y más allá –porque se remonta al Paleolítico inferior– no solo entre en un ascensor, sino que lo haga en un volumen de 276 páginas. Para el lector español algunas cuestiones planteadas pueden resultar ajenas y hasta extrañas, al estar relacionadas con tópicos nacionales griegos o ideas erróneas que los escolares helenos debieron de estudiar como verdades en algún momento. Pero ello no afecta a todos los contenidos relacionados con la propia Arqueología, sus fundamentos como disciplina y su práctica, quizá la parte más interesante de toda la exposición, que concluye cuando el ascensor se arregla justo en el momento en el que se 'estropea' el Imperio Bizantino.

Temas

Críticas literarias