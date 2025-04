Elena Sierra Viernes, 28 de junio 2024, 23:09 Comenta Compartir

Su nombres es Sofía Balbuena y tenía 38 años cuando se presentó literariamente diciendo que era alcohólica. Una de las libreras de Lata Peinada cuenta ... esta dependencia del alcohol de manera muy sencilla. Porque, y he aquí uno de los hilos de este texto autobiográfico, resulta que esta adicción puede ser una parte de la rutina como cualquier otra, algo que no disminuye la funcionalidad; y porque, además y como señala la autora, cuando se habla de mujeres y alcoholismo... se habla poco y menos, y si ya se habla de creadoras, ellas nunca son 'las genias' que sus colegas escritores alcohólicos son, sino las que no se ocupan como deben de las cosas de la casa y de la familia. El libro es un relato de una vida en la que se beben muchas cervezas y se tienen muchas resacas, pero también un repaso interesante a los títulos sobre un tema –mujeres, literatura y alcohol– al que se le da tan poca visibilidad.

Borracha menor Autora: Sofría Balbuena

Editorial: Caballo de Troya

Páginas 152

Precio 15,10

