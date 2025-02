Bores, una aparentemente sencilla intimidad

Sábado, 1 de abril 2023, 11:57 Comenta Compartir

Las vanguardias no pasan... Un aire de vanguardia «atemperada» envuelve esta maravillosa antológica de Francisco Bores (Madrid, 1898-París, 1972), que pueden disfrutar en la madrileña Residencia de Estudiantes. A Bores nunca se le ha podido encasillar en un determinado movimiento y «eso –en palabras ... de Genoveva Tusell– le dota de un extraordinario valor. Él toma distintos elementos que le interesan de las vanguardias, del cubismo, del surrealismo, pero desarrolla un estilo absolutamente personal que al mismo tiempo le hace fácilmente reconocible». Bores se acerca más al cubismo de Braque, rehuyendo la 'construcción' cubista, porque para él «un cuadro debe sobre todo tener eso que en España se llama «duende», y cuando este no existe, la estructura sola no puede verdaderamente satisfacer». Estamos pues ante un artista muy personal, al que ya Juan Ramón Jiménez, en 1931, calificó de «un clásico de nuestro tiempo».

Interiores en calma. Sus años de juventud corresponden al Madrid de los años 20, donde visita el Museo del Prado para copiar a Velázquez, y se forma en la Academia de Cecilio Pla, compartiendo experiencia con Joaquín Peinado, Pancho Cossío o Manuel Ángeles Ortiz. En la primera sala descubrimos obras de este periodo (hasta 1925), dibujos de bodegones de factura cubistiforme, de ecos cezannianos, donde proyecta serenidad, equilibrio, calma... Los volúmenes en Bores (nos viene a la cabeza Morandi) están definidos, y sin embargo parecen ligeros, no pesan, siempre bajo un halo intimista y evocador, una constante en su obra. Descubrimos unos dibujos de desnudos, de líneas sencillas, a tinta china, lápiz, algunos con leves toques de color, o «afacetados» (influencia de Cezanne), que llegan a confundirse con otros motivos dentro del cuadro. Vuelta al orden. En otra vitrina se despliegan una serie de escenas madrileñas, con sabor de época: interiores de cafés, banquetes, patios de butacas de teatros... Acude a los cenáculos artísticos y literarios –la llamada Edad de Plata de la cultura española, tan ligada a la Residencia de Estudiantes–, relacionándose con Juan Ramón Jiménez, José Bergamín, García Lorca, Salvador Dalí y Ortega Gasset. Este último fundó en 1923 la Revista de Occidente, faro de la modernidad española, con numerosas viñetas de cubierta o colofón de Bores, así las tituladas Pluvioso y Ventoso. Nos detenemos en la sala dedicada al Ultraísmo, presidida por un retrato de Guillermo de Torre, será Norah Borges, su mujer, también artista, quien le enseñe a Bores la técnica de la xilografía, de ahí sus colaboraciones con las revistas ultraístas del momento. Dicho retrato y el dedicado a Ángel Apraiz fueron expuestos en la ya mítica Exposición de Artistas Ibéricos, inaugurada el 28 de mayo de 1925, junto a obras de Dalí, Benjamín Palencia, Moreno Villa, Roberto Fernández Balbuena, Gabriel García Maroto, una escultura de Alberto Sánchez... Nos estamos moviendo dentro la llamada «vuelta al orden», que el propio Bores, cuando se refiere a su obra, define como «clasicismo renovado». Pintura-fruta. Y de esta experiencia expositiva –«muy moderna» para la época–, a París, donde se relaciona con Breton, Cocteau, Jules Supervielle, Aragon, Max Jacob, Éluard, Man Ray... El todo París vanguardista. «Todo –escribe a su llegada a París– se desplegaba a mi vista como tarros de farmacia con letreros incomprensibles. Yo iba probando algo de todo, esperando encontrar la droga mágica que produce felicidad y larga vida. Comprendí a tiempo que ese impulso que hace manifestarse al joven pintor vale más que todas las recetas y decidí no volver más a la farmacia». Aquí 'imita' el collage, sucede con 'Naturaleza muerta con conejo. Composición fuera de marco' (1926), o el periodo «pintura-fruta» (1929-33), a raíz de un viaje a la Provenza, «me sentí subyugado por la luz, por los frutos, por las mujeres de aquella región y me puse de nuevo a pintar paisajes y figuras tratando de restituir en mis cuadros la extraordinaria luminosidad del mundo. Recobré así la lección de los impresionistas». «Manera blanca». Y de nuevo un retorno a la pintura de interiores, que duró más de quince años, donde prima la vida cotidiana, para llegar a la «manera blanca», plena de luz y de colores alegres, vitalistas, que estallan, quedando desdibujados los límites entre realismo y abstracción. Siempre tan personal. Recientemente en ARCO, en el stand de Leandro Navarro, vimos un bodegón de 1966 en línea con el aquí expuesto, Las frutas rojas (1967). Como él mismo definió «la pintura es un acto sensual, se la puede considerar como un fruto que saboreamos con los dedos, su piel se identifica con la nuestra».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión