Biografía nuclear

El australiano Richard Flanagan abre 'La pregunta 7' con una cita de una reseña de Moby Dick en la que el crítico se pregunta si ... la novela de Melville es «un relato histórico, una autobiografía, una crónica periodística, una tragedia, una historia de amor o una fantasía». 'La pregunta 7', por supuesto, es todas esas cosas a la vez. En sus páginas hay espacio para la biografía y la semblanza íntima de los padres del autor, para la reconstrucción histórica de la génesis de la bomba atómica, para la recreación de la historia entre H.G. Wells y Rebecca West, para la reivindicación de la historia aborigen de Tasmania y para la experiencia cercana a la muerte que Flanagan vivió en su juventud en el río Franklin.

Todo este material aparece cosido por un hilo biográfico. El padre del autor cayó prisionero de los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial y realizó trabajos forzados en el llamado 'Ferrocarril de la muerte'. Flanagan relaciona directamente la supervivencia de su padre –y, por tanto, su propio nacimiento posterior– con la decisión de Estados Unidos de no terminar la guerra mediante una invasión que habría condenado a muerte a los prisioneros extranjeros, sino mediante el bombardeo de Hiroshima. «Sin Hiroshima yo no existo», escribe.

Ampliar

Esa conexión le sirve a Flanagan para construir un texto que oscila entre lo íntimo y lo colectivo en busca de respuestas y de alguna suerte de redención. Lo hace de un modo particular. La escritura del australiano –precisa y meditativa, dotada de una constante tensión moral– brilla en muchos pasajes de un libro que, sin embargo, no termina de funcionar como conjunto. Hay una constante disonancia entre la sencilla hondura de sus partes más biográficas y la artificiosidad de las páginas en las que el autor profundiza en la figura de H.G. Wells –quizá el escritor con más cameos a sus espaldas en la narrativa de las últimas décadas– o le atribuye, en ocasiones de un modo excesivo y se diría fantasioso, la paternidad exclusiva de la bomba atómica al físico húngaro Leonard Szilard.

Esta búsqueda de una carcasa vistosa –ese contexto histórico al tiempo inesperado y significativo que, de tan frecuentado, comienza a ser un recurso tópico– llega a un extremo paradójico cuando Flanagan relaciona su biografía con el exterminio de los aborígenes de Tasmania. Si todo en esos fragmentos es interesante, personal y pertinente, todo queda a una enorme distancia de las páginas –frecuentemente excepcionales– en las que el autor australiano cuenta la historia de su familia, profundizando en «el poder imperecedero de ese amor» y en el modo en que el sentido de unos días duros y luminosos «está, estuvo y estará perdido en el río del tiempo».