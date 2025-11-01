HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Biografía nuclear

Pablo Martínez Zarracina

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

El australiano Richard Flanagan abre 'La pregunta 7' con una cita de una reseña de Moby Dick en la que el crítico se pregunta si ... la novela de Melville es «un relato histórico, una autobiografía, una crónica periodística, una tragedia, una historia de amor o una fantasía». 'La pregunta 7', por supuesto, es todas esas cosas a la vez. En sus páginas hay espacio para la biografía y la semblanza íntima de los padres del autor, para la reconstrucción histórica de la génesis de la bomba atómica, para la recreación de la historia entre H.G. Wells y Rebecca West, para la reivindicación de la historia aborigen de Tasmania y para la experiencia cercana a la muerte que Flanagan vivió en su juventud en el río Franklin.

Biografía nuclear