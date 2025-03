Sábado, 5 de noviembre 2022, 15:30 Comenta Compartir

¿Podemos los humanos ponernos de acuerdo en un conjunto de valores que nos permitan abordar las numerosas amenazas a llas que nos enfrentamos? A. ... C. Grayling reflexiona sobre los tres desafíos que considera más urgentes: el cambio climático, la tecnología y la justicia, y reconoce que no hay un sistema de valores universales para determinar qué hacer y qué no respecto a estas cuestiones. En un mundo en que los fenómenos climáticos extremos son cada vez más frecuentes, los avances en inteligencia artificial y en tecnología militar se aceleran y las desigualdades se acentúan, Grayling plantea una pregunta cadaávez más urgente: ¿es posible alcanzar un acuerdo global para retos globales? La solución que propone es tan pragmática como inspiradora.

Por el bien común A. C. Crayling Editorial: Tendencias 256 páginas Precio: 14.50 euros

