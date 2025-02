Barceló, Morales, Brodsky... de revista

M. CARRASCO Sábado, 22 de julio 2023, 10:02 Comenta Compartir

Visitamos el estudio de Miquel Barceló y lo hacemos de la mano de Sol G. Moreno, en la revista Ars Magazine; una mirada muy completa ... salpicada de jugosos comentarios del artista mallorquín, así –en relación a la pintura y la cerámica– comenta: «Siempre me ha parecido muy misteriosa y no sé muy bien por qué. Creo que viene de mi fascinación por las cuevas, cuando se pintaba una capa de arcilla sobre la pared con el sfumato del carbón, como una especie de cerámica cruda. (...) Es verdad que algunos de mis cuadros parecen estar pintados con ese material, mientras que la capilla de Palma es una pintura hecha con cerámica. Supongo que esta última me gusta porque es una forma de independizarse de las paredes, como una cáscara ajena al mundo».

Luis de Morales. Otros artículos de interés son los dedicados a la exposición Después del impresionismo, en la National Gallery de Londres; también las dos nuevas tablas de Morales, firmado por Isabel Mateo, y el titulado 'Joan de Borgonya: fantasía mediterránea', escrito por Alberto Velasco, sobre este pintor poco conocido, de origen germánico, activo en Valencia y Cataluña a inicios del siglo XVI, que sobresale por el preciosismo de los detalles. Conocemos mejor a la arquitecta Benedetta Tagliabue gracias a la entrevista de Antoni Ribas, y entramos en casa de José Luis González, en cuya colección hay piezas de Muntadas, Pérez Villalta, Darío Villalba, Zush, Teixidor, Miquel Navarro, Quejido, Marina Vargas, Guillermo Mora, Jesús Zurita, Elena Asins, Zóbel... En la sección Espacios Miguel Quismondo se adentra en el Centro Richard Gilder de Nueva York, un edificio modelado por la arquitectura orgánica del Studio Gang. Álbumes. Finalizamos nuestro repaso con la revista de fotografía EXIT, que en su último número aborda las diferentes 'Memorias colectivas' a partir de los trabajos de Brodsky, Carmela García, Julian Germain, Alberto Flores Varela, Daniela Franco, Melanie Manchot, Paco Gómez, Dario Mitidieri, Santu Mofokeng, Munemasa Takahashi y Tom Wood. Por lo demás, los fotógrafos emergentes tienen su espacio en las páginas Portfolio, en esta ocasión disfrutamos con los proyectos de Eleanora Agostini, Alba Serra Ferrer, Sissi Kaplan, Federico Estol y Jacob Burge.

