Banco de España, una colección ilustrada

Hay mucho de «grandeur» en la concepción de la muestra '2328 reales de vellón. Goya y los orígenes de la Colección Banco de España', con ... la que se inaugura su sala, ocupando el antiguo vestíbulo del edificio, y cuya entrada es el chaflán de Cibeles en la confluencia del Paseo del Prado y la Calle de Alcalá. En palabras de Yolanda Romero, conservadora jefe de la colección del Banco de España, «el espacio en el que se exhibe esta muestra representa el corazón de la entidad y en esta ocasión se ha querido partir del encargo que se hizo a Goya y a otros artistas para fijar la imagen de los directores y de personalidades vinculadas al Banco de España».

Memoria. De hecho, el título alude a la cantidad de dinero que se le pagó a Goya por el retrato de José de Toro y Zambrano, primer director del Banco de San Carlos, a los que se suman nueve retratos más, como el de Francisco de Cabarrús (c. 1788), José Moñino y Redondo, I conde de Floridablanca (1781-1783), El rey Carlos III (c. 1786), Francisco Javier de Larumbe (1787), Miguel Fernández Durán, II marqués de Tolosa (c. 1786)..., junto a otros retratados de Salvador Maella, Vicente López, A. María Esquivel, Gutiérrez de la Vega o Federico de Madrazo. Memoria, imagen y poder.

Ilustración. Debemos recordar que la Colección del Banco de España se compone de piezas que se remontan al Banco de San Carlos (1782), imbuidas del espíritu de la Ilustración, pues fueron encargos a los artistas más prestigiosos de la época que retrataron a reyes, ministros de Hacienda, directores y gobernadores de la institución que sirvieron para decorar las diferentes estancias de su sede. Con posterioridad se fueron añadiendo los fondos del Banco de San Fernando y el Banco de Isabel II, de cuya fusión nacería en 1856 el actual Banco de España, obra de los arquitectos Eduardo Adaro y Severiano Sainz de Lastra.

Coleccionismo. Sobre el verdadero sentido de una colección valga la sentencia del pintor Raphael Mengs: «Si la nobleza, los ricos y las comunidades opulentas de un país no entran en la idea de hacer obras y de difundir con ellas el gusto de las Artes en la Nación, se extinguirán éstas por falta de alimento».