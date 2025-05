En los tiempos que corren, una novela que centra su argumento en las peripecias de un anciano ingresado en una residencia (de cierto lujo) para ... la tercera edad nos hace saltar inmediatamente las alarmas ante el hecho de que podamos estar frente a, o bien el sentido canto melancólico y elegíaco ante el irremediable declive de la edad, o frente al necesario (y cuanto más impertinente mejor) alegato en contra de las indecencias cometidas en estos organismos, tan agravadas por la reciente pandemia que sufrimos (valga la forma verbal empleada tanto en pretérito perfecto simple como actual y lacerante presente). Si además, ya desde el resumen de toda contraportada, se nos previene de que, estando nuestro protagonista ya ingresado allí, se desata una extraña epidemia que pronto empieza a afectar a todo el mundo empezamos a temernos que estamos ante el corolario lógico de la amarga situación que pasamos (valga lo mismo que dije) y que tan tristemente sigue condicionándonos. Ante ello, el único asidero fiable para evitar ese barrunto es mirar que la firma corresponde a uno de los más sobresalientes narradores actuales, el asturiano (asentado en Madrid) Rafael Reig, escritor de probada solvencia en una más que larga decena de títulos precedentes. Y entonces todo recupera la calma.

El río de cenizas Rafael Reig Editorial: Tusquets. Barcelona, 2022 256 páginas Precio: 18 euros

Reig es, fundamentalmente, un autor con el que uno se ha pasado muy buenos ratos por el carácter ácido e incisivo de su escritura, especialmente vertido cuando es la propia literatura quien acapara la parte del león en sus relatos. Pero aquí, pese a las continuas referencias y evidentes intentos de vertebración de esta novela sobre bases de este tipo (Santa Teresa de Jesús o Salustio, por poner dos claros ejemplos de raigambre clásica) estamos ante un giro evidente en lo que ha sido su trayectoria hasta ahora. 'El río de cenizas' (título convenientemente explicado en el transcurso de la novela) es una amena narración de las vicisitudes con las que este probo anciano, de posición económica relajada que le da para permitirse sus caprichitos, y formación cultural muy por encima de la media, ha de enfrentarse en la etapa que pasa alojado en 'Los Carrascales', que así se denomina la institución que lo acoge. Afectado por un reciente ictus que le ha dejado paralizada parte de su cuerpo, a ella acude a instancias de su hijo, ya cincuentón, con quien no ha tenido una relación especialmente estrecha (se separó muy joven de su madre, hoy ya fallecida) y con el que, poco a poco, va a ir curiosamente estableciendo una compenetración cada vez más íntima, sobre todo cuando se revela el inesperado secreto que acongojaba al vástago, curiosamente también separado de su mujer e hijos. Como coro al modo clásico funciona también una entretenida caterva de personajes de lo más variopinto, residentes casi todos en la misma institución que nuestro protagonista: un entretenido desfile de compañeros, que responde muy bien a la ya reconocida capacidad del autor para crear tipos descabalados pero atrayentes, entre los que destacan Vero, una curiosa mujer que dirige, aparentemente de memoria, partituras musicales que nadie interpreta, la sentenciosa Casilda, que siempre tiene que sacarle punta a todo lo que se comenta, o un enigmático jugador de ajedrez, Nicanor, que tiene mucho más de cotilla que de otra cosa. Con sabiduría, Reig entrevera en el relato la evocación que el protagonista realiza de los hechos que fueron sucediéndole a lo largo de su vida, lo que convierte la narración no solo en una especie de ajuste de cuentas con su propia singladura, sino que, dotándose de cierta transcendencia, termina por ser también un resumen de la España de los últimos años que el anciano, en su momento, fue viviendo y disfrutando en plenitud. Ahora, en la confortable tesitura de su aislamiento, es el momento de ir ajustando cuentas con su trayectoria, tratar de reponer el daño que causó y (¡ay!) terminar adoptando una decisión que, en mi caso particular, veo un poco cogida a trasmano y con poca ilación a lo que ha sido la peripecia hasta entonces. Es lo único que cabe achacar en contra de este, una vez más, sólido texto del experimentado Reig: esa prisa a la hora de terminar sus novelas que (a mí, insisto) se me antoja excesivamente precipitada; pero bueno, es solo una opinión que en absoluto desmerece esta entretenida narración.

Es difícil no identificarse con el atractivo personaje principal, un hombre al que sus circunstancias vitales le hicieron gozar de una libertad que, cuando no tuvo, supo buscarse por encima de convenciones y tabúes. Ahora, cuando entre muchos tragos de esa ginebra que consume a raudales y al hilo de las continuas lecturas que lleva a cabo (un auténtico y variado muestrario de la tradición literaria universal, quizá un poco exagerado) pasa revista a su existencia hasta hoy trata, como dije, de restañar las heridas que todavía pueda; la principal, su propio hijo, una asignatura pendiente que desaforadamente trata de aprobar ahora. El comentado añadido de la pandemia que se desarrolla durante la historia está tratado con el desapego suficiente como para que, si irremisiblemente nos remite a la desdichada situación que nos ha tocado vivir, por su exageración y desenfoque (gorriones transmisores, gente que muere por combustión espontánea...) podamos entenderlo, a la vez, como distanciada burla y soterrada crítica no obstante. Lo importante es que, tras la lectura, nos queda una desaforada apuesta por la vida, a la que la vejez no debe ser la cortapisa última como para no poder disfrutarla hasta las heces. Tal vez, al final, solo se trate de eso: pasar haciendo el bien y pasárselo de la misma manera.