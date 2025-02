Aventuras poéticas

ENRIQUE GARCÍA FUENTES Sábado, 5 de marzo 2022, 12:36 Comenta Compartir

Viendo algunos de los poemas aquí compilados del cacereño Julio César Galán (1978) no he podido evitar acordarme de un examen, hace muchos años, en la Facultad, que nos propuso Ricardo Senabre. Consistía la prueba en un comentario de texto (si no me equivoco, de ... Jorge Guillén) en el que nos ofrecía, por un lado, el poema, y por otro algunas variantes en su proceso de creación hasta la solución definitiva. Comentando entre compañeros cómo había ido la cosa, uno (de conspicuo nombre actual y conocido de todos) confesó no haber entendido que los textos cercenados eran simples variantes y los comentó como si de un poema íntegro y aparte se tratase. Su nota final, superior a la nuestra, demostró no solo lo acertado de su comentario, sino lo bien valorada que fue por el inolvidable catedrático su perspicacia y osadía.

Viene al caso lo que cuento porque en la heterogénea manera de escribir de Julio César Galán hay mucho de ruptura, indagación, audacia y confianza en que es necesario dotar a la poesía de nuevos conductos de ventilación que permitan mantener la lozanía de su mensaje. Con esta antología se acierta de lleno, pues su aparición es, qué duda cabe, una estupenda manera de acercarse a este afanoso autor (casi un estajanovista) que lleva casi una veintena de años en un discreto plano, pero consolidándose como uno de los grandes nombres actuales de la poesía en nuestra región y con proyección fuera de ella. Con permiso del olvido. antología poética (1996-2020) JULIO CÉSAR GALÁN Editorial: Pre-Textos. Valencia, 2021. 180 páginas. Precio: 20 euros Si de unos años acá lo han hecho ya otros miembros de esa generación extremeña suya en torno al cambio del milenio, como José María Cumbreño o Daniel Casado, ahora es justo que le toque el turno a Galán, que reúne en esta 'Con permiso del olvido' (recuerda a Santiago Castelo, que también recopiló poemas con el título de 'Como disponga el olvido') una frondosa muestra de los seis libros publicados hasta la fecha... con su nombre; pues su obra se dilata generosamente si tenemos en cuenta que también ha editado casi media docena de títulos bajo diferentes heterónimos (Luis Yarza, Pablo Gaudet o Jimena Alba) que aquí se quedan fuera. En esta selección se nos ofrece, como una agradable propina, algunos inéditos provenientes del libro que ahora parece tener entre manos y que se va a titular 'Un adiós abierto'. Ayuda a Julio César Galán su condición de ensayista y estudioso del hecho literario en sus múltiples vicisitudes, pues su obra se convierte en una interesante aleación de teoría y práctica. Su punzante producción ensayística podría proponer (o ser provocada por) ejemplos de su propia creación poética como perfecto correlato y sostén de cuanto dice. Y viceversa, claro: en su alarde de conciencia creadora y hermenéutica, sus ensayos bien podrían venir suscitados por sus emocionantes y valientes búsquedas a la hora de dotar de propiedad particular a su voz en el contexto de la poesía contemporánea. Sea como fuere, es importante reseñar que contamos en nuestras letras con un avezado bifronte que sostiene el tipo en cualquiera de su dos apuestas (tres, en el fondo, si hacemos vales también su condición de autor teatral). En un prólogo quizá un tanto sobresaturado (o solo apto para muy especialistas), 'La escritura de Julio César Galán. Apuntes para una topología poética', Antonio Ortega y Marco Antonio Núñez trazan un enjundioso panorama interpretativo de su producción poética hasta la fecha incidiendo en sus dos pilares fundamentales: la polifonía de su escritura, desde el momento en que Galán se difumina (pero agiganta) en su colección de heterónimos, y la indagación de los límites del lenguaje, incluido, como se hace evidente a partir de cierto momento de su producción, la misma presentación formal del texto. Su minucioso trabajo arranca con los desvelos de 'El ocaso de la aurora', su primera publicación, de la que ponen de relieve ya su audacia expresiva, y hacen constar que su atrevida trayectoria no hará sino nutrirse con las entregas posteriores: 'Tres veces luz', 'Márgenes' (sigue siendo mi preferido, lo confieso) y, sobre todo, 'Inclinación al envés' (2014) donde esos lances tipográficos que constituyen una de sus señas de identidad, empiezan a convertirse en ingrediente fundamental, y se nos indica claramente que estamos ante un nuevo ciclo en su andadura. Ahora el poema se acompaña de todo el proceso creativo que se ha ido desarrollando hacia su alumbramiento definitivo: versos tachados, bocetos, los versos alternativos que me inspiraron el comienzo de estas palabras, y la metaliteraria aparición incluso de notas a pie de página que, como lo citado, cabe incluir también en el cuerpo final del poema, en un intento de explicitar que, más importante que la consecución, es el proceso y el material empleado hasta su remate pues terminan por no considerar el texto como concluso y recabar la colaboración de un (¿a qué negarlo?, bien preparado) lector para su deriva. Esta línea se implementa en la entrega posterior, 'El primer día', y se radicaliza en 'Testigos de la utopía' donde anida un cierto poso más autobiográfico. El adelanto de lo que será su último libro parece seguir en esa línea de indagación, arriesgada y propia, que hace de Galán un poeta tan estimulante como provocador para el lector poco acomodado.

