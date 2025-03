Aventuras de entonces

ENRIQUE GARCÍA FUENTES Sábado, 8 de enero 2022, 10:09 Comenta Compartir

Ver al autor jugar con los límites del relato, extenderlo, aplastarlo, retorcerlo, estirarlo es algo que no solamente reconforta como lector, sino que últimamente parece ... haberse convertido ya en una necesidad si es que queremos que una novela aporte algo nuevo. No es el momento de buscar coincidencias previas y soltárselas a ustedes para quedar yo como un perfecto conocedor del asunto y desbaratar o no la originalidad de esta 'Trigo limpio', pero lo cierto es que estamos ante un relato que se va construyendo a medida que el autor va progresando en su escritura, eso que llamaban el «work in progress» y esto es original, qué quieren que les diga, aunque seguro que ya hay ejemplos por ahí anteriores a este. Bien, pues mucho de lo que comento hay en esta interesante obra, ganadora del premio Biblioteca Breve, del almeriense Juan Manuel Gil, un autor que cuenta ya con algunos títulos en su haber, como un libro de poemas 'Guía inútil de un naufragio' y las novelas 'Inopia', 'Las islas vertebradas' y 'Un hombre bajo el agua' y una reputación que va solidificándose y a la que, sin duda, va a contribuir este último texto.

'Trigo limpio' es una obra llena de autorreferencias, con una mezcla constante de elementos de ficción y otros que parecen sacados de su propia realidad. Mezclándolos se va conformando una historia en la que al principio parece que tenemos bien claro quién es el narrador, pero luego todo se va descomponiendo. Una tenue neblina, muy refrescante, por cierto, va cubriendo y, al mismo tiempo, desdibujando los límites del relato canónico para ofrecernos una historia con un arranque espectacular que luego va ora centripetando ora centrifugando sobre sí misma y ofreciendo una novedad que muy pocas veces se le escapa de las manos a su autor. Solo un final un tanto previsible vuelve a poner las cosas en su sitio, pero, desde luego, el lector ha disfrutado del mismo desconcierto del narrador-autor-protagonista, en fin, todos los papeles que queramos que asuma. A lo largo de su transcurso, la novela se enriquece con una importante (para el no iniciado tal vez exagerada) serie de disquisiciones sobre el mero hecho de narrar, con referencias e intertextualidades sacadas de novelas imprescindibles en la historia de la literatura y así conformar, como digo, un todo muy entretenido de leer que es lo que más agradecemos. La novela cuenta con un tan curioso como vibrante inicio: un crío (el propio autor-protagonista-narrador, etc.) se salta la valla del aeropuerto de Almería para buscar una pelota que ha impulsado desde el campo de juegos de su barrio, comido por la ampliación del dicho aeropuerto, e interrumpe con su acción –sin saberlo– el aterrizaje de un avión. Detenido y llevado a la comisaría coincide allí con personaje extravagante, un tal Huáscar, de origen difuso, que se convertirá luego en parte esencial del armazón de la novela, aunque el narrador no fije del todo el alcance del mismo. Con él inicia una tan extraña como divertida conversación que, cual Guadiana, va apareciendo y desapareciendo a lo largo del transcurso de la novela, pero que termina por convertirse en su eje y, a la postre, pero prefiero no revelar cómo, en su pieza angular. Y es que sobre ella irá orbitando una importante caterva de asuntos que confieren ese carácter ameno a la novela, aunque también en algunos casos puede tenderse demasiado a la dispersión. Sin embargo, parece ser claramente el objetivo de nuestro autor; desde luego, esta filosofía explica, incluso, el título de la novela: «El tipo de novela que más me gusta nunca es trigo limpio. (...) Creo que para que una historia arraigue en el pecho de cualquier lector, es conveniente no trillar ni aventar el grano hasta el punto de dejarlo solo, inmaculado, lucido. Las pequeñas piedras, la tierra, el polvo, las espigas y otras semillas han de estar ahí, junto al trigo. Porque si no, cómo va a brotar el desconcierto, dónde se va a guarecer el misterio, de qué manera se va a enturbiar la verdadera emoción». Luego saltamos a la «actualidad» en la que el narrador de la novela recibe un correo electrónico de uno de sus antiguos amigos, Simón, instándole –ya que ha leído su novela anterior– a que profundice en el recuerdo de aquellos años, aunque luego, misteriosamente, se desdecirá. Se inicia entonces una búsqueda de este curioso personaje, pecoso y medroso, que ingresó en la pandilla en aquellos tiempos (en la que figuran el «autor» y los inolvidables, por sus apodos a la hora de referirse a ellos: el del fallo multiorgánico y el del síncope), y que desapareció sin dejar rastro luego. Ni que decir tiene que lo mejor de la novela son estas «aventis», tan propias de críos de esa edad, con sus locuras y miedos por superar hasta convertirse en seres adultos, o al menos, intentarlo. Y en lo que se refiere al asunto serio en sí, la novela termina por ser una divagación acerca de cómo la memoria condiciona y cambia nuestro punto de vista a la hora de recordar lo que fuimos y si las cosas son como fueron o como las recordamos o nos empeñamos en que fueran.

