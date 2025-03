Arte en la trinchera

Este proyecto tiene unas características especiales, porque hemos trabajado con museos que se encuentran en un país en guerra, con todo lo excepcional que esta ... situación conlleva», explica Marta Ruiz del Árbol, conservadora de pintura moderna y comisaria de la muestra 'En el ojo del huracán', referida al arte de vanguardia en Ucrania y que puede verse en el Thyssen-Bornemisza de Madrid. «Emocionalmente ha sido muy duro, porque, aunque a veces parecía que tratábamos con un 'partner' normal, con un museo de París, la realidad poco tenía que ver con ello». Los museos ucranianos están cerrados desde hace meses y las obras se encuentran escondidas en los sótanos, por lo que es vital que otros centros de arte las custodien. «De pronto nos decían: 'Perdona, no te he contestado porque estábamos en el refugio antiaéreo'. Imagínate que para garantizar que las obras salieran a tiempo muchos trabajadores se quedaban a dormir en el propio museo».

La muestra está compuesta por unas setenta obras entre pinturas, dibujos, collages o diseños teatrales y ha sido coordinada por los comisarios Konstantin Akinsha, Katia Denysova y Olena Kashuba-Volvach. Cuenta con importantes préstamos del National Art Museum of Ukraine y el Museum of Theatre, Music and Cinema of Ukraine. La comisaria española explica que una ventaja excepcional, dada la dramática situación, ha sido la agilidad de la burocracia. «Nos llegaban mensajes de que la Presidencia del Gobierno ucraniano apoyaba la muestra y los ucranianos refugiados en España pueden entrar de manera gratuita».

'Lechera' de Boichuk, 'Adán y Eva' de Baranoff Rossiné, 'Campesina' de Burliuk.

La idea surgió de Francesca Thyssen, firme impulsora del proyecto y han llegado al museo de Madrid por carretera, convirtiéndose en el mayor transporte de arte legal que sale de un país devastado por la guerra hasta la fecha. El título, 'En el ojo del huracán', convive bien con el pasado, pero también con el presente. «Esta zona siempre ha sido un hervidero, aunque también un punto de encuentro de muchas sensibilidades», añade Ruiz del Árbol, con tendencias artísticas que se han fundido en una cultura multiétnica muy especial. Hay un momento en el que Ucrania se independiza, después de una guerra civil que se extiende entre 1917 y 1920 y en la que pierde la batalla.

Son unos años de esplendor del arte ucraniano y se protegen las individualidades. Jarkov se convierte en la capital de esta nueva República soviética y comienza a cobrar fuerza como sede cultural. Las tendencias que llegan desde Rusia, el suprematismo de Malevitch, que es ucraniano, y Kosarev, presente en la muestra y que sigue las tendencias de Malevitch, se afianzan. La idea es desbordar el ámbito de las Bellas Artes con el diseño teatral, de revistas o tipografías. Es esa idea de llevar el arte al pueblo, evidente en Rusia, pero también en la Bauhaus. «La comunicación fluía, te das cuenta cuando lees biografías de figuras claves del arte contemporáneo, que estaban dos años viajando y escribían muchísimas cartas que aportan gran cantidad de información». La comisaria de la muestra señala que «la rotulación de la exposición presenta los nombres en ucraniano, no con la grafía rusa, porque nos lo han pedido y por respeto hemos accedido». La muestra está compuesta por siete secciones organizadas cronológicamente en cinco salas. La primera, dedicada al Cubofuturismo, narra el interés de los artistas del Imperio ruso por lo que está pasando más allá de sus fronteras. «Alexandra Exter es el nexo que conecta la revolución artística parisina, donde conoce a Picasso y a Braque, con lo que va a pasar en el Imperio ruso y en Kiev. Tiene reminiscencias del cubismo, futurismo o del collage, pero con un rasgo distintivo, la apuesta por el color, que es para ella «el alfa y el omega de la pintura» y lo conecta con las artes populares y el folclore de su país, mientras que en el cubismo sintético de Braque y Picasso hay una reducción de la paleta a ocres y tierras. Los hermanos Burliuk, conectados con la órbita del expresionismo alemán, son algunos de los artistas representados en la sala. Ruiz del Árbol explica que la campesina ucraniana, de la colección del Thyssen, está relacionada con el interés por lo popular, «algo muy apegado a la tierra». Ellos dicen que no necesitan acudir a lo oceánico o africano porque tienen ese exotismo en su propia tierra. La segunda sala encuadra a la Kultur Lige. La liga reunió a jóvenes artistas que sintetizaban la tradición artística judía y los logros de la vanguardia europea y se convirtió en una organización más significativa de la vida cultural en la Ucrania de principios de los años 20. Uno de sus principales representantes fue Marko Epshtein. Por otro lado, hay artistas rusos de primer nivel, como El Lisitsky, atraído por lo que ocurría en Ucrania.

Pintura y teatro

La exposición presenta una sala visualmente muy atractiva, con bellos bocetos que vinculan pintura y teatro. Figurines de artistas que se formaron con Alexandra Exter, como Anatol Petrytskyl, porque durante los años de la Primera Guerra Mundial ella montó una escuela en Kiev. La cuarta sala está dedicada a Jarkov, capital de la entonces recién constituida República socialista Soviética de Ucrania, tras la Guerra de la Independencia, reconvertida en una refinada ciudad cultural y donde destaca el suprematismo de Malevych. Ucrania fue la única república de la URSS con una sección propia en la Bienal de Venecia y una de las piezas más destacadas fue 'Los inválidos' (1924), de Anatol Petrytskyi.

Una sala está dedicada a los boichuquistas y su padre artístico fue Michajlo Boichuk, que viajó a París pero decidió hacer algo genuinamente ucraniano, «crear un tesoro nacional». Aúnan detalles del arte neobizantino, influencias de los frescos italianos del primer renacimiento y notas del arte popular. Es excepcional que estas obras se hayan conservado, porque Stalin las destruyó y ejecutó a sus autores, incluido Boichuk. En esta sala destaca 'La lechera'. Los dos últimos capítulos están dedicados al Instituto de arte de Kiev, sucesor de la academia de arte de Ucrania. «Un instituto en el que todo cabe, una especie de Bauhaus, con profesores como Malevych o Tatlin y Palmov, que tiene una teoría propia del color y la obra más destacada de esta sala es 'Afilando las sierras'.