Arte sacro versus vanguardia

El que se haya dado voz a los colonos es uno de los muchos aciertos de la espléndida muestra que pueden disfrutar en el Museo ICO. «Nos acercamos a estos lugares buscando autores, arquitecturas y paisajes. Los encontramos, pero de manera inesperada nos vimos envueltos ... en las historias de sus habitantes, que nos abrieron sus casas y sus vidas».

Poner cara

Así, al final del recorrido expositivo, en un audiovisual de tres pantallas, nos detenemos para escuchar el testimonio y los recuerdos de algunos colonos, con pareceres de todos los colores: «Para mi familia vivir en un pueblo nuevo fue El Dorado», o «nos sentimos utilizados por el régimen franquista». También se les pone rostro, gracias a un 'bosque' de retratos fotográficos, e incluso el público puede dar su opinión en unos tarjetones que luego son dispuestos en un muro. En uno de ellos, a modo de canción, puede leerse: «Cuando voy de visita a mi pueblo/los paisanos me suelen decir:/ ¿Qué te han dado en esos pueblos nuevos/que ya no te acuerdas de venir aquí? / Pues me han dado una buena parcela / una casa con un buen corral / una yunta de vacas muy buenas / que con la becerra la pienso pagar».

Vegaviana

La figura del arquitecto José Luis Fernández del Amo, funcionario del Instituto Nacional de Colonización, y creador del Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Madrid (antecedente del Reina), es clave en la nueva concepción del arte y la arquitectura del momento. Del Amo, que diseñó entre otros los pueblos de Villalba de Calatrava y el muy renombrado de Vegaviana, en Cáceres, estuvo atento a las novedades del Concilio Vaticano II, en un artículo para la revista falangista Alférez escribió: «La única manera de hacer un arte religioso es la abstracción», y en Cambio 16 afirmó: «Para mí, desde muy joven, la verdadera Iglesia es la de las catacumbas, y el arte de vanguardia estaba mucho más cerca de unas formas primitivas de arte, más directo, puro, pobre…».

Vanguardia española.

El artista Manuel Rivera pondera, en ese artículo, su labor: «Estábamos en provincias, malviviendo a base de hacer retratos, desesperados. Del Amo tiró de nosotros, nos trajo a Madrid, nos enseñó las primeras revistas de arte, nos acogía en su casa, (...) Y nos dio la oportunidad de hacer lo de los pueblos de colonización». Junto a Rivera participaron numerosos jóvenes artistas que conforman lo mejor de la vanguardia española, como Millares, Pablo Serrano, Canogar, Teresa Eguíbar, Menchu Gal, Delhy Tejero, Isabel Villar, Antonio Suárez, Arcadio Blasco, José Luis Sánchez, Manuel Mampaso, Hernández Mompó… Una exposición imprescindible.