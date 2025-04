Arte y pandereta

Es verdad que ha pasado ya algo más que un tiempo recomendable desde que esta novela (que, lo diré ya, permite, desde diversos campos de ... significado, el juego de palabras con el título que arrastra) salió al mercado; pero ha sido lo reconfortante de haberla visto entre los puestos más llamativos de la consabidas recopilaciones de 'Los mejores libros del año' que hacen periódicos, revistas y páginas de internet lo que me ha decidido a aportar mi granito de arena, consistente, como ocurre en la mayor parte de los casos, en animarles a proceder con su lectura si es que aún no lo han hecho. Juan Tallón se asomó hace relativamente poco a estas mismas páginas cuando desglosé mi opinión acerca de una novela suya anterior tan interesante y provocadora como esta: 'Rewind'. La de hoy tiene el acicate de partir de un hecho real que, de puro incomprensible parece inverosímil: la desaparición –seamos honestos: la pérdida– de Equall-Parallel/Gernika-Bengasi, una escultura del afamado artista Richard Serra que, aparte de su valor estético... pesaba treinta y ocho toneladas. Sobre el punto de partida de que una cosa así solo puede ocurrir en España (o cualquier otra república bananera) monta Tallón una peripecia (la búsqueda de la resolución del caso –y el posible hallazgo de la pieza–) en la que irá mezclando continuamente ficción y realidad o, cuando menos, así nos gustaría creerlo. La escultura en cuestión fue un encargo que realiza el entonces recién nacido Museo Reina Sofía al muy considerado escultor allá por el año 1986. Tras su exposición, la obra fue retirada y acabó guardada en un almacén en Arganda del Rey el año 1990; y allí quedó olvidada hasta que la empresa que la guardaba notificó suspensión de pagos y quiebra (fundamentalmente porque las instituciones gubernamentales que trabajaban con ella no les pagaban) y avisó de que fueran a recogerla. Aun así, el asunto se olvida hasta 2005, cuando se descubre que la obra había desaparecido.

Para todo este circo, el autor se vale de más de una cincuentena larga de voces, nombradas todas con nombres y apellidos; y algunas de ellas muy identificables, pues pertenecen a políticos o intelectuales conocidos suficientemente, que van expresando –saltándose toda cronología– opiniones u ofreciendo datos que ayuden a especificar la pesquisa y que se encaminan todos a la resolución de la misma. Desde el primer momento, el lector se sitúa en una tesitura de desconcierto en la que lo mejor –por lo menos es lo que yo hice– es dejarse llevar por la misma y no tratar de comerse el tarro con la veracidad de opiniones e intervenciones. Honestamente creo que algunos de los personajes que aparecen son inventados (por supuesto, aquellos que no tienen un reconocimiento público) y en el caso de que sean reales, sus parlamentos suenan siempre muy literarios, acaso debidos a la fundamental labor del compilador de las mismas (que llega aparecer al final del relato también como un personaje más que da las claves para toda la peripecia y se vislumbra también en las citas que anteceden a las tres partes de la novela tras los curiosos comentarios de gente de su familia o entorno). Pero si no fuera así, da igual; se disfruta exactamente lo mismo este genial disparate. La escritura de Tallón es recia, pero envolvente; revela destellos de un finísimo humor y mantiene constantemente al lector dentro de la historia, insuflándole (como ocurriera en la mejor de las novelas negras) un permanente deseo de resolver el enigma planteado. Y tampoco importa mucho que sepamos que tal hecho no va a producirse (pues nos hubiéramos enterado por los medios de comunicación); el verdadero disfrute radica en dejarse conducir por la amena crónica de este dislate. O mejor todavía: por los temas colaterales que la salpican aparte del entramado de la entretenida peripecia; asuntos que, a lo mejor no llegan a todos los públicos, pues los principales temas aquí esbozados no tienen por qué interesar a toda la población, pero sí afectan la intelectualidad (o a la que por tal se tiene) y la obligan, si no a una toma de postura, tal vez sí a reconocer que con esto del arte moderno puede que se nos haya ido un poco la chaveta. Del desprecio absoluto a la entronización de lo nimio (muy potenciada por los primeros gobiernos socialistas, por cierto; no se hace una crítica explícita de este asunto, pero puede fácilmente colegirse) hemos pasado, como suele ocurrir en este bendito país nuestro, de un extremo a otro y el esperpento que aquí vivimos (y disfrutamos) no es más que una acertada puesta en común de muchos factores que nos invitan a la reflexión a la postre. Tal vez el más destacado de ellos pueda ser la consideración de la misma valía del muy reconocido escultor que protagoniza directa e indirectamente la trama: el concepto de escultura casi interactiva que caracteriza al creador norteamericano solo puede llevarse a cabo con un auténtico ejército de colaboradores encargados de fundirla, trasladarla e instalarla y, como se repite varias veces a lo largo del texto, pierde su valor si se mueve de donde se había previsto colocar. Pero también pueden (podemos) cuestionarse hechos como la especulación a la que se somete a este tipo de piezas contemporáneas, lo paradójico (si no ridículo) que resulta que muchas de estas piezas se adquieran para luego no exponerlas (caso de los museos) o se guarden para ver si se incrementa su valor y poder hacer negocios con ellas.

En el haber del texto cabe señalar la importante información para neófitos que podemos obtener acerca del interesante mundo del escultor americano y sus relaciones con otros autores, así como –por qué no– aprender muchas cosas, como el hecho de que exista un puerto en Suiza donde se guardan obras de arte en casi más cantidad que las expuestas en los museos mundiales. En fin, algo nuevo, desusado que, por encima de todo, entretiene... y hace pensar, si nos ponemos a ello.