Incluso a los más acérrimos y habituados degustadores de la poesía contemporánea les habrá parecido, sin duda, que este último poemario de Eduardo Moga es ... de una modernidad insultante; hasta me atrevo a suscribirlo yo –lector esporádico, y no demasiado atento, del género– cuando he sentido, más que sorpresa, deslumbramiento ante el alarde de esta casi inacabable serie de versos que supone su última entrega, 'Tú no morirás'. Me siento con poco aliento y, sobre todo, con poca preparación para adentrarme en esta tremenda batahola de emociones desatadas que a lo largo de versos y versículos torrenciales el poeta nos despacha sacándoselos directamente del corazón. O tal vez no de tan visceral músculo, porque cuando empezábamos a creer que esto era una confesión desbordada de cariño, según ese primer y garcilasiano poema que le sirve de pórtico (tan hermoso), luego vamos cayendo en una suerte de océano de sargazos que nos arrastra irremisiblemente con el alucinante vaivén de sus desatadas propuestas. Al intentar ir vadeándolas es como nos damos cuenta de que habitamos un espacio que no se parece absolutamente a nada que hayamos leído anteriormente (por lo menos, el que esto firma), por más que las situaciones evocadas partan de la epistemología amorosa más al uso.

Según confesión propia y deducible, se escribió en Mérida en el otoño de 2016, poco después de llegar su autor a Extremadura para hacerse cargo de la Editora Regional y del Plan de Fomento de la Lectura. Ha tardado, sin embargo, casi cinco años en publicarse, pues lo pilló la pandemia. El libro se estructura en doce composiciones, unas en prosa poética, otras en verso (de panoplia clásica en algunos casos: endecasílabos y alejandrinos blancos), que giran fundamentalmente sobre dos asuntos ya caros en la trayectoria lírica de nuestro autor, como son el amor y el erotismo. Pero ahora desde la perspectiva del amante solitario y ya separado de la amada («este ser solo (...) este yo sobrecogido por la enormidad de la nada»). Como el propio autor ha declarado, el texto parte de una situación personal y vivencial propia y reconocible, que, bueno, tal vez no haya ahora que traer a colación, pero que claramente pasa revista a toda una historia de amor truncada y evocada desde la pasión y el desafuero, para que nadie dude de la pervivencia en el recuerdo y de la asunción de una vida a la que tanto se amó y por ello jamás será truncada por la muerte (eco quevediano claramente; únanse al repertorio otras referencias clásicas: desde el mismo horaciano título, al sustrato claramente petrarquesco en el delicioso poema inicial, pasando por las invocaciones a esos ángeles de Alberti y, como al antiguo uso amoroso medieval, por el repertorio de amantes conocidos a lo largo de la historia –cultural– en el curioso poema en prosa que cierra el libro). El lector, si sobrevive a esta avalancha de desatada pasión se verá sacudido también por un lenguaje ajustado como un guante (aunque parezca que no) a este compendio de vivencias, unas fructuosas, otras claramente, como se dice hoy, tóxicas, en el que se hace gala del ya clásico barroquismo propio de Moga en prodigiosa aleación con efectos claramente escatológicos, que en su singladura poética nunca ha rehuido; vengan al caso obras anteriores como 'Lo profundo es la piel. Antología de poesía erótica'. En el libro de hoy hay un declarado y explícito muestrario de cuanto digo. Gustará más o menos; se apoderará de nuestra percepción, porque toda biografía sentimental sustentada en un fracaso final es algo que termina siempre por aludirnos, o, quién sabe, en el más cínico de los casos, nos dejará a las puertas de considerarlo incluso una inmensa broma de mal gusto, pero lo cierto es que no puede permanecerse incólume ante semejante vendaval, ante la tamaña tropelía que parece regir la poesía de Eduardo Moga en esta entrega: ese dejarse llevar, completamente libre de ataduras, a la hora de expresar lo más recóndito de una pasión que arrasa de arriba abajo. Puede que al lector desprevenido le sobrevenga –como a mí– la sensación de que se nos escapa de las manos tal barahúnda de emociones, tal atentado contra lo que solemos admitir canónicamente como un poema. No tengo por qué negar que no se trata de mi poemario favorito de entre la ya dilatada obra del autor barcelonés, pero tampoco puedo poner en duda que estemos ante uno de los libros más interesantes del actual panorama poético en lengua castellana. Lean y decidan. Tú no morirás Eduardo Moga Editorial: Pre-Textos Valencia 2021 84 páginas Precio: 16 euros

