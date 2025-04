M. Carrasco BADAJOZ. Sábado, 16 de marzo 2024, 08:58 Comenta Compartir

El último número de la joven revista [patio], de cuidado diseño y módico precio, está dedicado a la arquitectura del hogar (que no de la ... casa), «un lugar que no es posible comprender si no es vivido, sin las experiencias que lo acompañan y lo caracterizan, sin su olor neutro a nuestro olfato, sin los días de lluvia bajo la manta…». Estas páginas proponen una investigación acerca de este espacio, a partir de textos de Álvaro Chico, David Ariza, Mónica Lamela –The There Architecture–, Jesús Meseguer, Elena Beltrán, Javier Bustamante y Pigaa Studio. La revista se completa con la conversación 'Construir un hábitat', del estudio Atelier Atlántico, formado por los arquitectos Mario Galiana y Germán Müller. «Para mí hay algo mucho más hermoso: imaginarme cómo un edificio mío será recordado por alguien al cabo de 25 o 30 años. Quizás porque allí besó a su primer amor. No importa la razón. Para dejarlo claro, este hecho me gusta mucho más que la idea de que el edificio siga apareciendo en las obras de referencia de arquitectura después de 35 años».

España 2024. Por otro lado, la revista AV cumple cuarenta años, y lo celebra con un especial en el que aborda el papel de la arquitectura española reciente en el ámbito internacional, dentro de un contexto de crisis. Así, AV da cuenta de varios proyectos, como el del estudio de Alberto Campo Baeza y Miguel Quismondo, que ha ampliado un museo de arte italiano al norte de Nueva York con un prisma sobrio y hermético que conforma un singular espacio expositivo, blanco y luminoso. Nieto y Sobejano han suspendido un colosal cubo de hormigón entre las fachadas originales de un emblemático edificio histórico en la ciudad alemana de Dresde, para albergar el Archivo de las Vanguardias. Y MGM han construido en París un centro universitario abierto que fomenta el encuentro de los estudiantes. Diálogos. Otro grupo de proyectos están relacionados con el «Diálogo urbano» y el siempre difícil desafío que implica cualquier intervención en la trama ya existente. Veinte años después del concurso, se ha inaugurado en Madrid la Galería de las Colecciones Reales, de Moreno Mansilla y Tuñón, una propuesta de la mayor complejidad por su protagonismo en una de las imágenes icónicas de la capital, la cornisa sobre el Manzanares. También en Madrid, en el céntrico barrio de Argüelles, Tuñón y Albornoz han convertido una antigua imprenta de ladrillo en la nueva sede de Arquia. En Barcelona, Jordi Badia ha optado por los materiales tradicionales en un edificio de oficinas que recupera el carácter industrial del Poblenou. Y ya por último, en Valverde de Campos (Valladolid), Óscar Miguel Ares ha resuelto un problema de conexión urbana con un edificio que reúne diferentes servicios comunitarios.

