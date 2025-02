¿Arquitecto o detective?

J. Ernesto Ayala-dip Viernes, 10 de mayo 2024, 23:07 Comenta Compartir

En la literatura japonesa, el género policiaco tiene una larga tradición, sin contar el que tiene en el cine. (Debo decir que me extrañó mucho ... que en su completísimo 'Diccionario apasionado de la novela negra', Pierre Lemaitre no cita a ningún autor japonés de este género. Están todos los que tienen que estar y más, entre ellos varios autores españoles, pero ningún japonés, muy raro). El que escribe esto no ha leído a muchos japoneses del género, entre otras razones porque hubo un tiempo en que creía(mos) que los únicos escritores japoneses eran Yukio Mishima (al que en principio leímos traducidos del francés por el premio Cervantes Juan Marsé), Matsuo Basho y algún clásico del haiku. En los últimos tiempos esta lista se completó con Haruki Murakami. O sea, japoneses que solo hacían literatura 'seria'. Por eso me alegré tanto cuando vi que la editorial Libros del Asteroide rescataba al gran autor de novelas de detectives Seicho Matsumoto con su fabulosa 'El castillo de arena'. Nadie niega que Matsumoto está considerado en Japón un clásico de la novela negra del siglo XX. Un día alguien me dijo que en Japón hay tantos novelistas policiacos como los hay en los países nórdicos. Todo esto viene a cuento de la nueva novela de Hideo Yokoyama.

Ampliar En 'La luz del norte', a diferencia de 'Seis cuatro', su anterior y exitoso título, el protagonista no es el policía retirado Yoshinobu Mikami, que generalmente investiga con su mujer, sino un arquitecto muy peculiar que además no acabó la carrera de Arquitectura, ni falta que le hizo, cuando se dio cuenta que acudir a la universidad era una pérdida de tiempo, tal era su seguridad en su planificación y diseños de proyectos relacionados con la vivienda. Se llama Minoru Aose. Hace poco que se ha divorciado y tiene una hija, con la que siente que gracias a ella su vida tiene sentido. Un día le llama un hombre muy adinerado que le encarga una casa en un terreno lejos de la ciudad. Le pide que haga lo que quiera, que construya la casa como si fuera para él. Esto dispara el afán y la imaginación creadora de Aose. Construye la casa haciendo que se sienta no solo satisfecho con su trabajo, sino orgulloso. Gente que la ha visto no tiene ninguna duda de que es algo muy original y de gran relieve entre arquitectónico y artístico. Pero todo comienza a funcionar mal cuando Aose visita la casa y descubre que nadie la ha ocupado desde que se terminó de construir. Su dueño cumplió con lo acordado en el presupuesto antes de desaparecer. Un amigo le sugiere que denuncie a la policía esta misteriosa desaparición, pero decide investigar por su cuenta. Se tiene mucha confianza. En esta novela no se esconde el Japón contemporáneo con todas sus lacras sociales, las mismas que lastran la vida en nuestro mundo actual. Por tanto, brillante novela negra, entréguese el lector a su imprescindible lectura.

