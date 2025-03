Arquipélago, la identidad contemporánea de Las Azores

Asistí recientemente a una visita guiada para conocer Arquipélago-Centro de Artes Contemporáneas, en Ribeira Grande, Isla de San Miguel (Azores, Portugal), donde Susanne Themlintz ( ... Lisboa, 1968), artista a la que sigo desde hace años, exponía 'Transformatório', una individual donde buena parte de su imaginario –el más objetual- se desplegaba por las bodegas de lo que en tiempos fue una fábrica de alcohol y tabaco, y ahora un proyecto transdisciplinar para la creación, producción y difusión de «artes contemporáneas». Como sucede con muchas edificaciones de Las Azores estos espacios están construidos con piedra volcánica, a pesar de su «personalidad» Susanne Themlintz consigue un «fabulado» diálogo.

Fábrica de cultura. Junto a estaantigua fábrica, que mantiene el carácter industrial del conjunto y el característico tejado a dos aguas, se ha construido el Centro de Artes y Cultura, que acoge una completa sala multiusos/artes escénicas, con lo último en dispositivos teatrales, estableciendo una relación muy estrecha con el espacio público gracias a sus dos grandes ventanales. Los espacios de exposiciones se encuentran en el ala norte del edificio existente, donde las grandes habitaciones longitudinales han hecho posible crear un amplio y luminoso espacio de exhibición. No faltan espacios para laboratorios de creación, zonas de almacenamiento, y estudios para los artistas. En palabras de los arquitectos João Mendes Ribeiro y Menos é Mais Arquitectos (Francisco Vieira de Campos y Cristina Guedes), «estos espacios, que constituyen una fábrica de cultura frente al Atlántico, se caracterizan por no hacer referencia a ningún lenguaje, están construidos en hormigón con basalto local, con rugosidad y variación de texturas en las superficies, que complementan la masa edilicia con el vacío de los patios». Para su diseño tuvieron como referencias el Teatro Oficina Lina Bo Bardi de São Paulo y el Teatro Schaulbuhme de Berlín. El edificio ha sido finalista al premio Mies van der Rohe, el principal galardón de arquitectura europeo.

Archipiélago, la identidad contemporánea de las azores Director: João Mourão Lugar: Rua Adolfo Couthino de Medeiros. Ribeira Grande, Azores (Portugal).

Vocación transatlántica. En cuanto a las líneas fundacionales, a su marco teórico, el trabajo que desarrolla Arquipélago se centra en la identidad local en el contexto de una identidad cultural global, no en vano su localización en el medio del Atlántico le convierte en un punto de encuentro de influencias americanas, europeas y africanas, teniendo como digo muy presente el territorio más cercano: las propias inquietudes del tejido artístico y cultural de Las Azores. Por este motivo acoge formas artísticas de muchas disciplinas: artes visuales, multimedia, artes performativas, teatro, cine, música, arquitectura, diseño, ilustración, literatura, moda... Otro aspecto interesante es el formativo, como subraya João Mourão, su director, «como Las Azores no tienen una universidad con cursos artísticos, me interesa que Arquipélago-Centro de Artes Contemporáneas sea un poco un campo de entrenamiento. Darnos cuenta de qué necesidades existen en la comunidad local y que nuestro centro pueda ser un facilitador de estas relaciones y capacitaciones«.

4/4. Por otro lado, el enraizamiento en «lo territorial humano» se observa en muchas de las actividades de Arquipélago, a partir del intercambio entre personas, culturas, propuestas artísticas y formativas... Sucede con el proyecto Quatro Quatro, realizado en una de las alas del edificio, constituida por 20 pequeñas salas comunicadas por un pasillo. Allí cuatro artistas de diferentes generaciones invitan a otros cuatro a exponer y así sucesivamente hasta ocupar los 20 espacios. En esta ocasión los artistas participantes fueron Gregory Le Lay, M. Cipriano, Miguel Costa, Jake Raposo, Guga Guerreiro, Susana Aleixo, Mariana Sales, Frank Malachi, Carolina Sales, Mariana Pacheco, Xavier Ramos, Sara Massa, Augusto Rocha, Mário Roberto, Luisa Borges, Paula Mota, Nina Medeiros, J. Decq, André Almeida y María José Cavaco. Quatro Quatro no deja de ser un mapa artístico del territorio, y una respuesta al contexto desde lo participativo, como también sucedió con 'Transformatório': durante los nueve meses de su exhibición Themlintz realizó modificaciones con la ayuda de los convecinos. O propuestas desde los discursos de género, en concreto con el colectivo local trans/LGTB, en el contexto del programa Imprópria, con presencia de familiares y amigos de cada uno de los participantes. Esta vinculación con el contexto de Las Azores hace de Arquipélago un proyecto realmente vivo, muy dinámico, a ras de tierra, donde se da una interrelación artística, sociocultural y sobre todo humana.