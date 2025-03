ARCO y sus ferias satélites

Hay que reconocerle a ARCO su labor como puerta de entrada a la contemporaneidad. Sigue siendo –valga el tópico– la fiesta del arte contemporáneo en ... nuestro país. En esta 43 edición estaremos atentos a la incorporación de una serie de nuevas galerías, entre otras, Max Hetzler, Vera Munro, Air de París, Lévi Gorvy Dayan, Fortes D'aloia & Gabriel, Hollybush Gardens, Capitain Petzel, Société y Chertlüdde, Mendes Wood Dm, Nicolai Wallner y Kalfayan Galleries; además de la propuesta 'La orilla, la marea, la corriente: un Caribe oceánico', la región que protagoniza el programa general de la Feria. El término «oceánico» responde a «una visión del Caribe en el que entran y salen ideas, flexible y abierto», y que veremos reflejado en las galerías Helga de Alvear, Hutchinson Modern & Contemporary, Monique Meloche, Patron, David Castillo, Praise Shadows Art Gallery, Tern Gallery y Espacio Mínimo.

América Latina. Como todos los años, siento curiosidad por la oferta de galerías jóvenes de la sección Opening, en esta ocasión, Blue Velvet, Artbeat, Eins Gallery, Espacio Continuo, Fermay, Hatch, Remota, Sissi Club y The Space Art Gallery. Y por supuesto no podía faltar el programa 'Nunca lo mismo. Arte latinoamericano', una de las señas de identidad de ARCO, con la presencia de las galerías A Gentil Carioca, Proyectos Ultravioleta, Vigilgonzales, Isla Flotante, Millan, N.A.S.A.L., Jaqueline Martins… Y, por último, los Proyectos de artista, así Carles Congost (House of Chappaz), Elena Aitzkoa (Rosa Santos), Esther Boix (Marc Domènech), Peppi Bottrop (Ehrhardt Florez + Meyer Riegger), Laia Abril (Set Spai d'Art), Zila Leutenegger (Peter Kilmann), Concha Jerez (Freijo), Mónica de Miranda (Carlos Carvalho) o Josep Ponsatí (Prats Nogueras Blanchard+Bombon Projects).

Urvanity. Otra cita imprescindible en la Semana del Arte de Madrid es UVNT Art Fair (7-10 de marzo), que alcanza su octava edición, y que pasa a celebrarse en Matadero Madrid. Es una Feria renovadora, cuyos proyectos tienen que ver con el arte urbano y el nuevo pop art, el street art y las múltiples derivas del graffiti, en espacios como Trinta, Delimbo, DiGallery, Herrero de Tejada, A Pick Gallery, ARMA Gallery, Arniches 26, Alzueta Gallery, Berlín Galería, Gallery RED, Gärna Art Gallery, JPS Gallery, Lariot Collective, La Causa Galería, My Name´s Lolita Art, NBB Gallery, Victor Lope Arte Contemporáneo, Voskhod Gallery, WIZARD Gallery, Whitestone Gallery, Yiri Arts…

JustMad. Por último, el Palacio de Neptuno acoge JustMad (7-10 de marzo), una feria de «descubrimientos» que pone el acento en el concepto de arte emergente. En esta su décimoquinta edición participan Arteuparte, Espacio75, La Trini, Galería Azur, Art Concept Alternative, ARTTS, Olga Julián Projects, Lapislázuli, Offspace/Galerie Panoptikum, Perve, Lou & Lou, Emerge-Universidad Francisco de Vitoria…