Arcadia a hora y media

Un incómodo sentimiento ambivalente me embarga cuando descubro la publicación de una nueva obra de un autor ya fallecido: por un lado me alegra enormemente ... recuperar textos, en su momento inéditos, que pueden todavía aportar mucho más al conocimiento cabal y completo de la obra de quien nos dejó, pero también, por otro lado, desdeño la avidez comercial de rescatar obras que probablemente no superarían el listón mínimo para una publicación como Dios manda de estar el autor vivo (porque probablemente él mismo no hubiera consentido esa edición).

Confieso, sin embargo, que en esta ocasión mando a paseo esos prejuicios que digo cuando recibo esta justa, oportuna y cariñosa iniciativa de la Editora Regional de pasar al papel escritos que el llorado Julián Rodríguez fue dejando en las redes sociales cuando vivía, concretamente en sus dos últimos años. Que lo haga precisamente en su emblemática colección 'La Gaveta', que él mismo pergeñó en los tiempos en que la dirigía su íntimo Fernando T. Pérez González, no deja de ser todo un detalle que los allegados –y son muchos– reconocerán en su justa medida. Yo no estoy conectado a este fenómeno de nuestros tiempos que son las redes sociales, pero tampoco considero necesario ponerme a cotejar el bruto de lo que publicara entonces Julián con el resultado final que nos acerca la adecuada edición que ha realizado un poeta amigo también de nuestro autor como es Martín López Vega, que ha ordenado de manera ejemplar una serie de entregas realizadas por el autor de Ceclavín cuando dejaba el tráfago de Madrid y se iba camino de esa «casa de las montañas» que tenía en Colladillo, en uno de los «lados segovianos» de la Sierra de Guadarrama, a donde se retiraba cómodamente y, acompañado solo de su perra 'Zama', escribía, leía (a veces también por motivos de trabajo: pruebas que se llevaba para corregir, ediciones en las que estaba enfrascado, etc.), cocinaba, paseaba, escuchaba música... Lo importante es que, tras la lectura de estas notas asumimos con triste melancolía la impresión de que era un hombre plenamente feliz en ese territorio tan aislado y tan suyo propio al que se escapaba.

Todos los que le conocieron recuerdan su variopinta condición, tan vivencial en todos los casos: escritor (narrador y poeta), ante todo, pero también editor, cocinero, galerista, diseñador gráfico... Aquí nos gusta percibirlo mucho más terrenal: paseante, disfrutón de la nieve, melómano empedernido (a algunos tanta glosa y tan agudos conocimientos sobre el tema pueden llegar a parecerles hasta relamidos o pedantes, pero son fruto de su intensa capacidad de gozar plenamente los recovecos menos transitados de la música), escribiendo por el mero goce de reseñar momentos muy particulares de los que goza íntimamente en suma plenitud. Como bien advierte López Vega, en esta ocasión, aunque quién sabe el destino que al final hubieran podido tener sus anotaciones, Julián se siente cómodo en su redacción y no escatima un veleidoso interés en la riqueza de elaboración de la misma, pues tal vez pergeñaba alguna futura publicación, a las que era tan reacio cuando se trataba de sí mismo. Con todo, no necesita forzar la palabra, sino que se queda en lo más cercano, en el vocablo sin aristas, en la narración que no pretende sacudir al lector y obligarle a dilucidar en los vericuetos de su particular manera de escribir. No; ahora estamos ante el conversador ameno que siempre fue; aquel que, en voz un tanto más baja de lo habitual, nos informa de las comidas untuosas, pero poco elaboradas, que prepara, de las exquisitas piezas musicales que escucha, de las lluvias frecuentes, el frío y las intensas nevadas que tanto le gustan, de las peripecias de su amigable e incansable perra –que vigila gatos, retoza en la nieve, come moras y disfruta de las escapadas tanto o más que el editor– y de lances mínimos de la solitaria tierra en la que busca y encuentra abrigo y apoyo en esas huidas que parecían serle tan necesarias: sus espaciadas compras en las que no falta el pan de cebada, la mantequilla de Soria o el té blanco, el cuervo al que llama ya su amigo, su contacto mínimo con los vecinos alejados, algún comentario sin malicia sobre algunos de ellos, etc.

Son su casa y su entorno una suerte de Arcadia en la que su trabajo –el que se lleva desde Madrid– se le vuelve gustoso y al que acompaña con lecturas y música (sus propios discos y esa Radio Clásica siempre encendida) y paseos y paseos: desde primera hora de la mañana, antes casi de amanecer, y varias veces más al día. Prolijísima sería la enumeración de autores y creadores que siempre trae a colación, porque los lee, los recuerda o le salen al paso casi en cualquier circunstancia. La curiosidad de Julián no parece tener límites: arquitectura, escultura, etnografía... Y literatos y músicos que el interesado, pero no especialista (yo el primero), agradecemos que nos inste a conocer.

Anota el siempre atento Álvaro Valverde en su blog que la última entrada en este primoroso libro recogida es del 27 de junio de 2019, «dos días antes de morir de pronto precisamente allí» y, aunque ya tuviéramos idea desde el principio, tras escuchar a Julián disertar sobre cuánto disfruta de placeres tan cercanos y la pasión y erudición con que adoba algunos de ellos, no podemos evitar (¡y han pasado ya más de dos años!) volver a sentir el mismo el zarpazo que nos produjo su muerte tan injusta.