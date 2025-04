El Apóstata, por Barnes

Sus lectores podríamos formar 'el club de los lectores de Barnes'. Por supuesto. Y no sería nada raro que de ese club salieran otros, como ' ... el club de los admiradores de El loro de Flaubert'; o 'el club de los admiradores de La única historia'; o sencillamente 'el club de los admiradores de todos los libros de Julian Barnes, los publicados y los que vengan'. A este último club pertenezco yo. Incluso en un libro totalmente alejado de la ficción como es 'El hombre de la bata roja', el trazo estilístico nos recuerda tanto al Barnes novelista. Ahora tenemos una nueva novela suya, 'Elizabeth Finch', y de nuevo ya la estamos incorporando a nuestro club de lectores de Julian Barnes. Yo por lo menos.

'Elizabeth Finch' es la novela que nunca yo me hubiera imaginado. Veamos. Neil, el narrador de esta historia, recuerda la figura de una profesora suya, la Elizabeth Finch de su título, en unos estudios de Cultura y Civilización para adultos que el narrador emprendió. La vida de Neil es una vida tirando a gris. Divorciado. Sin mucha suerte tampoco en su faceta profesional. Pero es una persona que se interesa por adquirir nuevos conocimientos, no tanto para almacenarlos por almacenarlos como por una curiosidad cultural y humana muy auténtica. Por eso no le pasa inadvertida la figura humana e intelectual de su profesora. Clase a clase, va descubriendo debajo de la seriedad intelectual de Elizabeth, su faceta didáctica nunca reñida con la ironía y una demoledora franqueza cercana al caiga quien caiga. En esa tesitura, Elizabeth Finch un día inicia unos comentarios sobre la vida y obra de Juliano el Apóstata. Como todo el mundo sabe, se le llamó al emperador con ese epíteto dada su decidida voluntad de volver al paganismo grecolatino. Así, abjuró del cristianismo e inició una feroz persecución contra los cristianos que comparada con las de Diocleciano, estas quedaban en nada. Obviamente, Elizabeth tenía una teoría al respecto. Estaba convencida que si Juliano hubiera conseguido ese retorno, Occidente no hubiera necesitado ni del Renacimiento ni de la Ilustración.

Elizabeth Finch Julian Barnes. Traducción: Inga Pellisa. Editorial: Anagrama, 208 páginas. Precio: 18,90 euros

Un día, Neil invita a comer a la profesora. Ella acepta. Lo hace exactamente durante una hora, ni un minuto más ni un minuto menos. Un día Elizabeth Finch muere. El único hermano de la profesora, se pone en contacto con Neil para decirle que en su testamento, Elizabeth le deja sus libretas y notas. Ese material pretende Neil utilizarlo para escribir él mismo un ensayo sobre Juliano el Apóstata, como un postrero homenaje a la mujer que admiró y tal vez de la que también se enamoró.

Como ya ocurriera en otros casos, Julian Barnes escribe una conmovedora ficción, debajo de está el ensayo no ya de su narrador, sino del propio Julian Barnes. Un gran libro de un grande de las letras británicas.