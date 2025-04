Apocalipsis de Florián Recio

Florián Recio, el autor extremeño más prolífico, acaba de publicar dos libros de teatro: 'El enemigo del pueblo' y 'La aparición' (que se está representando ... en el Festival de Teatro Clásico de Mérida) y el ensayo 'Apocalipsis imbécil', la obra que reseño.

Pepe Viyuela, en el lúcido prólogo que escribe para 'Apocalipsis imbécil', hace una afirmación futurista: «Pensar ha sido considerado muchas veces como una actividad peligrosa, pero con los avances de la inteligencia artificial, es posible que incluso acabe siendo abolida por la ley». Es una apreciación muy optimista, porque llevamos camino de que el vicio de pensar decaiga por sí mismo y no sea necesario empujón alguno para abolirlo por ley. Como la fruta madura, está al caer.

Por ahí van los quince dardos que Florián Recio lanza al aire en este ensayo que, hasta ahora, es lo mejor que le he leído. Este, en su pequeñez, es un libro de esencias, para deleitarse en su lectura sin precipitaciones. Una obra profunda y vibrante que solo puede salir de un analista riguroso, estudioso, de vasta cultura y con un conocimiento hondo de nuestra sociedad y de los antecedentes que la condicionan para que, pudiendo ser la del «homo sapiens», haya devenido, sin solución, en la del «homo imbécil». La genética tiene memoria y en la nube global en la que flotamos, es posible encontrar restos de Agamenón y de su porquero. También de Edipo, de don Quijote y Sancho, del chimpancé que seguimos siendo, San Agustín, Sócrates, Platón…, Pero al final del listado, el sedimento más abundante en el cubo de la trituradora, es el «homo imbécil».

Florián Recio, en su 'Apocalipsis imbécil', lo apunta con un estilo condescendiente y desenfadado, no dramatiza ni fiscaliza, pero, desde el atisbo que le haya correspondido del «homo sapiens», en el fondo, aunque él haga distinciones, muestra su indignación e incluso su desprecio por el gilipollas, el idiota o el imbécil de todos los que, desde todos los confines y épocas, jugamos un partido en el que, hasta los más afamados, llevan el gen predominante del «homo imbécil». Pudimos inclinarnos por el «sapiens», pero exigía más esfuerzo.

Novelista, autor de teatro, narrador, ensayista, columnista… Florián Recio (licenciado en Filología Hispánica y máster en Lexicografía Hispánica), es un escritor que se dedica a escribir con la disciplina del que ficha a la entrada y a la salida. Ha ido enlosando su creatividad con una producción literaria en la que siempre deja su particular sentido de humor. A veces ácido, otras sarcástico, grotesco, fino, emocional y siempre divertido, para restar solemnidad a lo que denuncia porque lo suyo no es el púlpito. No lo consigue, pero si logra que se vea el esfuerzo por conseguirlo, porque parte de la premisa de que en este castillo kafkiano en el que siempre ha vivido la humanidad, con algunos «homo sapiens» en sus almenas, la mayor estancia la ha ocupado siempre «el homo imbécil».

'Apocalipsis imbécil' es un ensayo divertido, didáctico, de lectura fácil, que hace pensar y sonreír. Una oportunidad para disfrutar leyendo y conocer a uno de los escritores extremeños con más recorrido.