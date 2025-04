Caso aparte

ENRIQUE GARCÍA FUENTES Sábado, 12 de noviembre 2022, 11:52 Comenta Compartir

Pocas veces puede decir uno que estamos ante un poeta que no se parece a los demás, pero en el caso de Víctor M. Díez ( ... León, 1968) tal aserto es palmario. Su trayectoria viene ya jalonada por una serie de títulos que hacen de él un auténtico «outsider» de la poesía española contemporánea al que su dedicación a otras actividades en torno a ella lo engrandece de cara al hecho poético entendido como algo, en suma, poliédrico. Víctor M. Díez ha colaborado en prensa, catálogos de pintura, libros de viajes... También es actor y autor teatral, agitador cultural, en solitario o en colectivo. Entre su producción poética se destacan: 'Evaporado va', 'Oído en tierra', 'Ser no representable', 'Voz fuera de campo', 'Funeral celeste', 'Discurso privado' o 'Todo lo zurdo'. La amplia trayectoria anterior de Díez (en esto sí se parece a otros muchos poetas) está dispersa por editoriales de diferentes sitios; no solo en su natal León (las cuidadosas Provincia o Eolas, por poner algún ejemplo), sino también por otros lugares de nuestra geografía. Nos llama especialmente la atención su periplo extremeño, que se inició cuando obtuvo en su día el VI Premio de Poesía Ciudad de Mérida con 'Oído en tierra' y fue publicado por la emeritense De la luna libros (editorial con la que repetiría posteriormente con títulos como 'Ser no representable'). Ahora, el avispado Cumbreño se lo trae a Liliputienses, donde aparece nuestro texto y donde el leonés también ha publicado su antología 'Maldito baile obligatorio'.

Los versos de Díez son agudos, cortantes, abruptos. En algún lugar ha dejado dicho el propio autor que el poema es como ese amigo al que acabas de conocer y con el que, si quieres saber si lo entiendes y congenias, no tendrás más remedio que insistir y relacionarte varias veces hasta estar seguro. Consideremos esto una advertencia, una especie de «vademécum», para que los lectores afrontemos la lectura no como si se tratara de un paseo, sino como toda una expedición donde hay que penetrar en recovecos peligrosos y exponerse a territorios escarpados, pero con la secreta esperanza de que al final habrá valido la pena la singladura. 'La tarea contraria' aparece dedicado al llorado Tomás Salvador González, el interesante poeta zamorano, de raigambre dadaísta, cuya influencia reconoce nuestro autor al dirigirse a él como «amigo y maestro». Se trata de un libro claramente parcelado en tres partes. La primera, sin título y comparativamente la más extensa, aparece orlada por una cita de Kafka, de quien claramente emana el primer poema en ella recogido, ('El bocado invisible'). En el transcurso de la misma nos esperan, en ese derrotero construido muchas veces a modo de sorpresa, impactantes imágenes frente a las que, aun fuera de contexto, no podemos sino dejarnos seducir por el asombro que nos provocan («La bahía es un cuenco imaginario que gorjea / alcohol de alambique en la boca de los marineros»), pero late en ella una unidad interior susceptible de ser interpretada desde la lucha contra (o la asunción del el paisaje donde nos integramos, el cual tratamos de explicar («Aquí hay un idioma salvaje que no se ha de decir, / se va haciendo») y frente al que sucumbimos («Quizá solo seamos ya / esas monedas abandonadas que se ven al fondo / de la vasija sellada, / cuando picas en el cristal grasiento»). Si sirve o no el poema será siempre corolario de lo que se haya trabajado: «Quien zurce el poema sabe ir a buscar / alambre entre las zarzas y madera en el escombro». Más interés me ofrece todavía la segunda parte ('Disfraces') evocador título que perfectamente explica que nuestro autor se oculte ahora tras la personalidad de otros poetas, desde Juan de Yepes a Blas de Otero, pasando, entre otros, por Lezama Lima, Pizarnik, Emily Dickinson o Vladimir Holan, imitando la voz de estos, pero adoptándola a sus particulares modos, lo que termina por convertirlos casi en heterónimos de su siempre personal escritura, en la que brillan, de nuevo, consecuciones impecables: «El hilo de coser de la morfina sube a los labios / como sierpe que anudase los jardines prohibidos». 'La mano cortada' supone el colofón del libro, un largo poema único (cosido por la anáfora que inicia cada parte, «Escribe sola la mano cortada») en el que, como es norma habitual en Díez, caben todas las lecturas posibles sobre la base de su constante juego con el lenguaje y sus connotaciones, muchas de raigambre surrealista: «Escribe solo la mano cortada (...) La mano tonta escribe la palabra obvia»; otras veces recurriendo sin menoscabo a la tradición barroca, con la que juega abiertamente («La mano que mide, la mano mediana. / La que por Tassis y Peralta / será, de Corte, Villamediana». Un alarde, en fin, este libro –pese a su relativa brevedad– de sabiduría poética y de originalidad a prueba de escépticos.

