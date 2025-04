Anestesiados, controlados y en peligro de deshumanización

El día mismo que concluyo la obra de Diego Hidalgo sobre los inquietantes retos planteados por la omnipresencia de lo digital, los periódicos nos sirven ... varias noticias idóneas para fortaleces las tesis del joven ensayista: 1) España va a construir el primer ordenador cuántico del sur de Europa para el proyecto Quantum Spain como ayuda a la Inteligencia Artificial, con librerías de algoritmos aplicables en empresas. 2) China vuelve a superar a Google con la creación de una computadora cuántica capaz de resolver en pocos minutos los más complejos cálculos. 3) Had Partovi, el fundador de Code.org., adelanta que en unos años programar ordenadores será asignatura obligatoria para todos los estudiantes. 4) Ask Delphi se erige como herramienta que lanza el Instituto Allen para para decisiones éticas y políticas, merced a la cual todo el mundo puede preguntar y obtener respuestas basadas en juicios morales. Por si el panorama que Hidalgo va describiendo en su muy documentado libro sobre los gigantes tecnológicos no resulta ya abrumador, el extraordinario poderío de los GAFA (acrónimo de Google, Apple, Facebook y Amazon) no hace sino robustecerse o encontrar competidores que pronto son asimilados o los hacen aún más resolutivos.

¿Cómo defender nuestra autonomía individual frente a invasores poderosísimos, capaces de introducirse –Leviatán en zapatillas– hasta las neuronas más recónditas y superponerse a cualquier estructura?

Los que fuimos a la escuela con un trozo de piedra y un pizarrín pulimentados, a lo neolítico, para terminar sometiéndonos voluntariamente a smartphones, smartwatchs, smarttvs, robots, PCs portátiles o fijos, tablets y cualquier género de pantalla electrónica, artefactos que no más encenderse abren las puertas al Gran Hermano, lo tenemos tan difícil como los «nativos digitales» para eludir tan poderosísimas garras. Más aún porque se nos aparecen con guantes de terciopelos en manos ofertadas como ayuda cada vez más imprescindibles para hacernos la vida más fácil, feliz y fecunda.

Y no es Diego Hidalgo sea precisamente un «neoludita» desinformado, debelador cerril de las nuevas máquinas. Nacido en París (1983), donde estudió Filosofía, Política y Economía, tiene un máster en Sociología por Cambridge. En esta Universidad realizó uno de los primeros estudios académicos sobre el impacto de Facebook en las relaciones humanas (2007). Completó estudios en el University College London y en la Universidad de Bolonia. Luego de trabajar en la Fundación Clinton (New York), se vino a España, donde ha creado empresas como Amovens (la primera plataforma de coches compartidos del país), Spacebee (marketplace para compartir espacios profesionales), Pontejos (restauración de edificios antiguos) o Ballensworth (fondo inversor en proyectos sociales). Patrono de la Fundación United Way España, habla francés, castellano, inglés, italiano, alemán y árabe (actualmente reside en Rabat). El año 2012 recibió el Premio Jóvenes Emprendedores Sociales (2012) otorgado por la UE/Youth Action Network y fue designado Joven Líder Europeo (2012) por la Fundación Global Bridges.

Nieto e hijo de intelectuales y filántropos homónimos, el autor ha tomado la pluma para advertir sobre los peligros que acechan a la humanidad bajo el imperio de la tecnología y proponer fórmulas con las que mejor afrontarlos. Apoyándose en sus experiencias y las enseñanzas de personalidades curtidas en el mundo de las comunicaciones telemáticas (no pocas, disconformes ya con sus propias conductas), ha ido complementando su texto con el estudio de los pensadores más relevantes en estas áreas de la Filosofía de la Ciencia (Kai-Fu Lee, E. Morozov, Shoshanna Zuboff, Ray Kurzweil, Éric Sadin, Bill Joy, Michel Blay y tantos más, siempre con la larga sombra del viejo Orwell de The Road to Wigan Pier como fondo). La misma Laudato si del papa Berboglio le proporciona municiones contra la «ideología del Sillicon Valley·.

A mitad del XVI, el extremeño Casiodoro de Reina se erigía (bajo pseudónimo) en su pionera obra 'Sanctae Inquisitionis hispanicae artes' contra aquella extraordinaria estructura de poder, denunciando sus «artimañas» y proponiendo métodos de defensa frente al gangsterismo AI, vadedemécum que alcanzaría enorme difusión por Europa. Se me viene a la mente cuando leo esta contra los GAFA and cía. Solo que, justo es reconocerlo, la de Diego Hidalgo es mucho menos híspida, más chispeante, repleta de ese humor con que la cultura anglosajona aliña incluso los textos más radicales, sin pérdida alguna de profundidad. Nada estorba, sino todo lo contrario, la lluvia de nuevas categorías que van deslizándose para organizar las reflexiones (tipo deepfakes, transhumanismo, plaga gris, tecnologías disruptivas, com-tent, gobernabilidad algorítmica, sex.tech, hibridación cerebral, etc.).