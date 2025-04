Un amor único, doliente y luminoso

De la excelente escritora navarra Margarita Leoz había leído dos libros, uno de cuentos y una novela. El primero se titula 'Flores fuera de estación' ( ... 2019) y la segunda, 'Punta Albatros' (2022). Ahora resulta que la autora publica un libro de poemas, 'Caer'. Margarita Leoz ha cerrado un círculo, por lo menos así lo interpreto yo. Aclaro en principio que no soy un especialista en análisis del discurso poético.

El discurso poético se rige por unas reglas muy distintas al narrativo. Sin embargo, hay poemas que muestran una intención narrativa nada disimulada, y lo que lo distingue es el uso de la imagen no necesariamente explicativa. En este sentido siempre recuerdo los poemas de Louis Aragón. O aquel de Henry Michaux que se titula 'Nosotros dos aún', relato lírico de un amor truncado por un accidente hospitalario. (Curiosamente ese mismo poema sirvió a un escritor argentino de los 60 y 70 para escribir una novela titulada 'Nosotros dos', claro homenaje y calificada por el propio autor, Néstor Sánchez, como «novela poemática»). Luego están las novelas que parecen sostenidas por la impronta lírica, como la citada del autor argentino. Entre los años 70 y 80 nació en España la llamada «poesía de la experiencia», cuyos contenidos apreciaban la faz doméstica de la vida, la inmediatez del dolor contiguo o la felicidad de las cosas sencillas.

Caer Margarita Leoz Editorial: Silto

Se da la circunstancia de que 'Caer' redunda en la esfera próxima de una experiencia humana. Leo estos poemas y me parece que estoy leyendo una historia de amor o un drama sentimental sin solución. A propósito cito este poema del libro que comento: «No quiero compasión/no busco piedad/ni clemencia/ni que me odien ni que me quieran/no me arrepiento./Todo lo espantoso y lo bello de este amor está aquí/Pero la realidad es aún más bella y más espantosa/es tan insoportable por su horror y por su hermosura/que la única solución/es escribirla».

Precisamente, siguiendo en la estela del amor doliente de este libro, pero también de un amor luminoso, recuerdo que en el cuento que daba título al libro de Leoz, 'Flores fuera de estación', la autora encabezaba su pieza con un verso del poeta inglés Philip Larkin, que rezaba: «Qué sobrevivirá de nuestro amor». Este verso de Larkin también podría haber encabezado este paseo por la vida y la muerte de un gran amor. Y sobre todo, un caminar siempre al borde necesario de la belleza.