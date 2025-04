El amor y la incertidumbre

CÉSAR MUÑOZ GUERRERO Sábado, 19 de noviembre 2022, 12:33 | Actualizado 14:17h. Comenta Compartir

Sobre la intensidad de los poetas se ha dicho mucho y no siempre bueno, pero lo cierto es que sin su manera de excavar pasadizos ... por las profundidades del ser humano no habríamos descubierto zonas de sombra a las que no pueden alumbrar las retrospectivas de la ciencia. Las de la religión, quizá tampoco, aunque sea esta una línea con la que pueda llegar a confundirse. Los poetas escriben, unas veces con densidad y otras con claridad, unas de forma directa y otras dando rodeos, y marcan una senda que luego se abre en ramificaciones al resto de géneros literarios. Y, además, conocen rincones intrincados del ser humano porque suelen trabajar de noche, con lo que la oscuridad es inherente a su escritura, en ocasiones demasiado, fijando sus coordenadas en lugares inaccesibles a los que los lectores tardan tanto en acercarse que casi nunca lo hacen.

Asistolia Lucía Masa Editorial: Círculo Rojo, 2018. 186 páginas. Precio: 13 euros. Metamorfosis Lucía Masa 200 páginas. 14 euros El portugués Pessoa es aún una incógnita, relativamente reciente si se tiene en cuenta que aún no se han resuelto ciertos poemas de Quevedo o Juan de la Cruz cuyas significaciones continúan brillando por su ausencia en demostración de que algunos genios son en efecto irrepetibles. Sigue habiendo poetas y sigue habiendo poesía, su sensibilidad agujereando nuestras frágiles seguridades con sus cuestionamientos y su afán de rebuscar donde parece no haber más. El caso de Lucía Masa no es el de una escritora en busca de la oscuridad. Sí cumple la característica de la inspiración nocturna, pero el resultado son versos que rebotan a la luz de los sentimientos que los encarnan o, en casos concretos, de las causas que los suscitan. Sus dos primeros libros, 'Asistolia' y 'Metamorfosis', orbitan alrededor del amor, al que da un puesto primordial por considerar (sin que le falte razón) que se trata de una temática de interés común. Hay que señalar que las magníficas ilustraciones que ambos acogen son obra de Laura Belmonte. La posición de la autora abre las posibilidades de su sentir hasta el infinito y así el primero de los libros se divide en tres secciones, 'Paro cardíaco', 'Reanimación' y 'Vida'. Están planteadas como fases vitales de un personaje que las protagoniza y cada uno de ellos consta de unas decenas de poemas que en su mayoría se extienden por una página o menos, siendo este espacio suficiente para que la voz sea capaz de levantar un discurso que a veces da que pensar con oraciones en prosa poética de más o menos extensión que desarman con apenas un par de versos bien clavados. En el primer apartado se refleja una situación de shock con recursos que van desde el ingenio («No quiero/o no puedo/seguir escribiéndote poesías mientras tiras todas mis liras por la borda», en 'Tírame, y no por la borda') hasta el uso de definiciones del diccionario. Revelan una emoción especial algunas piezas que parecen transcritas de un diario que retrata con bastante fidelidad los estados de ánimo de una pareja adolescente en plenitud: las calles que arden («He salido a la calle y el suelo quemaba», en 'Déjà vu'), los focos de las discotecas que agregan un matiz a los rostros difuminados por la noche, las conversaciones privadas hasta imprudentes horas de la madrugada. Al mismo tiempo que el sufrimiento aborda muchos momentos del personaje, este traslada a la perfección la impulsividad de las ganas de vivir y de salir a la vida exterior, algo que se produce sobre todo a partir de la segunda fase de 'Reanimación'. La reflexión se introduce en instantes de duda en los que se observa que el mundo gira alrededor con mayor fortuna («Los coches siguen pasando/y los reencuentros también», en 'El mundo sigue encendido') en tanto que a la protagonista parecen quedarle tan solo recuerdos lejanos («Espero a que el minutero dé vueltas a los días/sentada en aquel portal donde nos despedimos tantas veces/porque nos teníamos que ir a casa», en 'Me vuelvo a ir, otra vez)'. En esta parte hay también una carta en la cual la poeta, esta vez sí, se envía una arenga interior ('A Lucía') que en apariencia queda suspendida en el vacío del volumen, pero que tendrá una futura continuación. Un diálogo final da paso a la 'Vida', donde los relojes vuelven a ponerse en marcha y hay una mención especial a Extremadura como lugar en el mundo. 'Metamorfosis' es el segundo y hasta ahora último título de Lucía Masa, en el que se da continuidad a las temáticas que quedaron abiertas y se ve con perspectiva el tiempo que ha pasado por la protagonista casi cinco años después de la primera entrega. En este caso el poemario cuenta con una división en siete apartados, cuyos nombres buscan la semejanza con el proceso de transformación de una larva en mariposa. El lenguaje es más torrencial y la prosa poética adquiere predominio en textos que se alargan por más de una página y redundan en la expresividad («Recuerdo cuando hablábamos horas y horas de sentimientos», en 'Cosas que me hacen feliz'). El carácter de diario de emociones que por circunstancias aparecía en 'Asistolia' se vuelve común y a través de él se podrían estar anunciando los próximos caminos de una escritora que mantiene su atención por la temática amorosa («Una declaración de intenciones, o de amor, o de poesía», en 'Aquí va una lista de ofrendas'). Algunos poemas van ligados a canciones populares cuyas señas se dejan para quien tenga curiosidad por la experiencia completa y conocer cuál fue la inspiración o el soporte creativo de Lucía Masa. La carta a sí misma que quedó descolgada tiene aquí una respuesta ('Carta de respuesta') con la perspectiva de los años. Igualmente se da el pálpito por amistades que están y otras que faltan, y la sensación de volver a empezar («Vivo en la constante incertidumbre de decidir si me quedo o me voy», en 'La metamorfosis de Lucas') que le queda a la autora cuando se libera de la carga de su equipaje del pasado. Tiene sentido leer 'Asistolia' y 'Metamorfosis' como dos libros conectados. Cada uno escrito en un contexto vital diferente, en una juventud en la que todo cambia de un momento a otro, la escritura libre y más condensada del segundo título da a entender la capacidad y el tirón creativo de una voz que buscará nuevas vías para sorprender con su siguiente propuesta.

