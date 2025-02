Antes y ahora en América... y femenino plural

No es la primera vez que contemplo en la Fundación Juan March exposiciones relacionadas con el arte de Latinoamérica, recuerdo una bellísima de Tarsila do Amaral, comisariada por Juan Manuel Bonet, y también la dedicada a Lina Bo Bardi, arquitecta italobrasileña, representativa del Movimiento Moderno ... en Brasil, de ella es el Museo de Arte de São Paulo, más conocido como MASP.

Toda América. En esta ocasión visitamos –con tiempo, es muy extensa– 'Antes de América. Fuentes originarias en la cultura moderna', una muestra que aborda la re/interpretación contemporánea de las formas de las culturas precolombinas de 'toda' América, tan ricas y diversas como demuestran su pervivencia en el tiempo, el trasvase de las mismas y su adopción por parte de la contemporaneidad. A este respecto, el artista y también teórico César Paternosto alude al «paradigma amerindio» para enlazar el arte abstracto con la herencia precolombina. La geometría de los antiguos tejidos andinos sería la predecesora de la retícula vanguardista de occidente. Por eso resulta revelador que en ocasiones cueste distinguir las formas del pasado de las más recientes.

Intercontinental. En palabras de sus comisarios, Rodrigo Gutiérrez y Manuel Fontán: «'Antes de América' es un proyecto internacional (aborda varios países), intercontinental (se ocupa de todo un continente), transatlántico (relaciona dos continentes, atravesando el océano que los separa y los une), pluricultural (conecta culturas de siglos y lugares distintos) e interdisciplinar (conjuga la historia y la teoría del arte con la estética, la arqueología, la etnografía y la museografía)".

Torres García, Ana Mendieta... El montaje de la exposición se ha concebido como un gran almacén, no en vano hay que distribuir más de 600 piezas, que abarcan pintura, fotografía, ilustración, artes decorativas, textil, cerámica, arquitectura... de 300 artistas, entre otros, Torres García, Rufino Tamayo, Cecilia Vicuña, Elena Izcue, Alejandro Puente, Lygia Pape, Barnet Newman, Anni y Josef Albers, Henry Moore, Ana Mendieta, Lika Mutal y Emilio Rodríguez Larraín o Nadín Ospina.

Mujeres y artistas. Por otro lado, me sumo a lo defendido por Esther Ferrer en una entrevista con ocasión de una muestra de solo mujeres: «Actualmente me parece más útil privilegiar las exposiciones mixtas en las cuales las artistas expongan en igualdad de condiciones que los artistas». Y es que la travesía «del arte realizado por mujeres» a lo largo de la historia no ha sido/no está siendo fácil. En palabras de Rocío de la Villa, comisaria de la muestra, «Maestras es una exposición de mujeres que representan a mujeres y sus intereses. (...) Un recorrido feminista por la contribución de artistas mujeres a la historia del arte desde finales del siglo XVI a las primeras décadas del siglo XX». En este sentido Maestras no deja ser una contestación al 'borrado' histórico.

Sororidad. Nos detenemos en el renacimiento, en las 'rescatadas' y por tanto ya valoradas Lavinia Fontana, Sofosniba Angisola, Artemisa Gentileschi y Catterina Cantoni, esta última con una pieza textil de 1590 que cuenta los amores de Neptuno, en lino y seda. Avanzamos por el racionalismo, donde la naturaleza vista desde una perspectiva 'analítica' tiene en Maria Sibylla Merian a una magnífica representante, aquí se exhibe su libro al grabado calcográfico y la acuarela 'Disertación' sobre la generación y las transformaciones de insectos en Surinam (1726).

Somos. Pasamos al despertar de las mujeres como ciudadanas, y artistas como Anne Seymour, Marie-Anne Collot, Angelica Kauffmann, Élisabeth Vigée-Le Brun, Adélaïde Labille-Guiard... entienden el retrato como paradigma de individualidad, de proclamación de la mujer como sujeto: existimos, estamos, somos... Hay mujeres trabajadoras, en el campo, como las representadas por Alice Havers y Eloísa Garnelo, o en la ciudad, como 'Las lavanderas' (1882) de Marie Petiet. Y nuevas maternidades, véase la imagen desenvuelta, metálica, fría, de Tamara de Lempicka, o la tierna escultura 'Madre con dos niños' (1932), de Käthe Kollwitz, que parece fundirse con la tierra. Y no podía faltar, por supuesto, la plena libertad de formas, géneros e idearios que representan las vanguardias en femenino, muy bien representadas por Sonia Delaunay, Berthe Morisot, Louise Breslau, Marie Bracquemond, Marie Cazin, Helene Funke, Mary Cassatt, Camille Claudel, Marie Laurencin, María Blanchard, Goncharova, Maruja Mallo...