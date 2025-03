Álvaro Pombo y la Guerra Civil

En 'El monarca de las sombras', el extremeño Javier Cercas encaraba la figura de un tío abuelo falangista que murió en la Batalla del Ebro ... con 19 años convirtiéndose para la familia en una especie de santón y para él en una fantasmal e incómoda sombra. Cercas enfocaba esa figura desde una perspectiva ideológica, y en el fondo moralista, de rechazo a su filiación política, que le impedía profundizar en la psicología de la persona y hacer de él un personaje. Si la novela se publicó en 2017, cuando el tema de la Guerra Civil empezaba a acusar ya una cierta falta de 'punch' en nuestra narrativa, la que hoy publica Álvaro Pombo con el título de 'Santander, 1936' lo hace cuando más ha amainado aún dicha moda. Y es quizá ese aire de coletazo tardío del tema lo que le ha permitido al novelista cántabro escribir una obra en absoluto sesgada ideológicamente, en la que no se aprecia ni vanagloria ni mala conciencia por pertenecer a una familia de determinado bando.

Como la de Cercas, la novela de Pombo se enfrenta a un pariente falangista que también murió a los 19 años aunque no luchando sino tras ser encarcelado en el 'Alfonso Pérez', un viejo carguero propulsado a vapor que había sido transformado en un buque-prisión republicano y que fondeaba en el entonces llamado Pozo de los Mártires. Ese muchacho, que tiene el papel de protagonista en el libro, era Álvaro Pombo Caller, tío carnal del autor, un vástago de la clase alta santanderina que se había afiliado dos años antes, en 1934, a Falange Española movido por su fascinación ante la figura de José Antonio Primo de Rivera. Si bien el autor no entra a juzgar esa filiación política porque, entre otras cosas, no parece sentirse obligado a hacer ninguna profesión de izquierdismo, sí traza en cambio un magistral retrato psicológico del joven que explica las sutiles motivaciones íntimas que podía haber detrás del abrazo a esa militancia ideológica y que hacen del texto una verdadera novela de formación que recuerda en distintos momentos al Sánchez Mazas de 'La vida nueva de Pedrito de Andía', al Musil de 'Las tribulaciones del estudiante Törless' y al Sartre de 'La infancia de un jefe'.

Estamos ante lo que Antonio-Prometeo Moya llamaría, parafraseando a Joyce, el 'Retrato del fascista adolescente', es decir, ante un ser tímido e inseguro de edad temprana que ve en la mística de la camaradería joseantoniana y en la impostada virilidad militar una idónea armadura tras la que ocultar su fragilidad interior, una sentimentalidad que siente que lo hace débil y un miedo cerval a la ternura que, por otra parte, su naturaleza juvenil demanda. Toda la novela de Pombo es en realidad una exposición desarrollada de ese contraste entre la blandura íntima del personaje, de la que se burla cordialmente su amigo Rafa Mazarrasa llamándole Alvarín, y una dureza que primero es la del estatus económico al que pertenece, luego la de la ideología autoritaria que abraza, después la de la guerra y, finalmente, la de la brutalidad a la que le enfrenta su apresamiento y su final trágico.

Además de esa vertiente psicológica de su protagonista o de la historia de amor que vive, y como contrapeso narrativo de ambas, la novela nos ofrece a su vez un fresco costumbrista del Santander de la Guerra Civil en el que se produce una verosímil y antitética mezcla de provincianismo y cosmopolitismo. Por un lado, ese ambiente familiar y cerrado se caracteriza por las clásicas búsquedas de un buen partido para el matrimonio en el estrecho ámbito de la clase social tanto para el personaje central como para su hermano Cayo, que comparece recién llegado de sus estudios o de sus triunfos tenísticos en Inglaterra y que presenta una desenvoltura con las chicas que contrasta con los remilgos de Álvaro. Por otro lado, el mismo padre de ambos, que se dedica a hacer listas de niñas casaderas para su hijo Cayo, nos ofrece un perfil agnóstico y republicano que no le impide mantener con su hijo, al que adora, largas discusiones ideológicas y filosóficas que dan fe de una inusitada relajación liberal a la que pondría fin la victoria franquista y que sobrevuelan el cuadro de costumbres para abrir en el texto un tragaluz intelectual muy propio de la novelística pombiana. Sirva como un aspecto más a sumar de cosmopolitismo la figura potente de la madre, Ana Caller Donesteve, que ha abandonado a su marido y triunfa en las pasarelas de la moda parisina. Las cartas entre esta y su hijo Álvaro abren, en un texto redactado con gran vigor narrativo, otra importante ventana por la que se cuelan gratas dosis de aire fresco.