Aldea global

ENRIQUE GARCÍA FUENTES Sábado, 10 de junio 2023, 09:48

Mis muy asiduos lectores ya conocen mis ímpetus desaforados cuando un libro me gusta. Saben que no me ando con restricciones ni dobleces a la ... hora de recomendar su lectura y apenas si aporto algún dato contrastado que no sea el de mi particular gusto a la hora de ponderarlo sin medida. Pues bien; estamos, de nuevo, ante un caso parecido. Este 'Lo demás es aire' es un libro fantástico; así de sencillo, sin más vueltas que darle, y lo demás que diga será superfluo, por permitirme el juego de palabras con el título y con la paciencia de mis acólitos. Los más atentos ya se habrán apercibido de que llegó a las librerías hace ya varios meses y lo primero que, a mi vez, tengo que decir es cuánto lamento haber tardado tanto en haber podido leerlo y disfrutarlo. Seguro que muchos de ustedes ya lo conocen, pero por si acaso queda alguien que aún no se ha decidido solo les digo que no pierdan la oportunidad de adentrarse en esta voluminosa obra que, en un principio, podría antojársenos extraña por lo muy focalizada que está. En efecto, todo (pero cuando digo todo es prácticamente todo) ocurre en el pueblo (hoy casi aldea depauperada) de Toñanes, a 38 kilómetros de Santander, en Cantabria. De la capital es originario su autor, Juan Gómez Bárcena (1984), un nombre que, poquito a poco, se ha ido haciendo su bien merecido hueco en el contexto actual de nuestras letras. Hace pocos años me llevé una grata sorpresa con una entrega suya anterior, 'Kanada', y desde los tiempos del infausto confinamiento tengo anotado en mi listado de deseos pendientes otra obra que, lo mismo que la citada, también gozó del respaldo crítico más eminente, 'Ni siquiera los muertos'. Creo que con esta confirmamos definitivamente un nombre sólido que nos acostumbrará a esperar ávidamente sus futuras entregas.

En un principio tal vez a alguien se le haga desmesurado que una novela de más de quinientas páginas transcurra sin apenas salir del mencionado término municipal epicentro del relato, pero en seguida se descubrirá que, en realidad, aunque prácticamente no nos movamos del sitio, sí vamos por sus páginas viajando por su historia desde hace millones de años hasta hoy día en que el autor remata la novela. Por decirlo claro: no es un recorrido espacial, sino temporal, pero malo no será concebir que el movimiento cronológico hará moverse también en su justa medida al terreno donde la acción transcurre. Y lo que, al final, acabamos percibiendo es que, a fin de cuentas, aunque tan localizado esté el sitio en el que todo sucede, todo lo que desfila ante nosotros nos parece terriblemente familiar y cercano, tan similares son a cuanto conocemos las vidas mencionadas, las muertes y el paso irremisible del tiempo. Las mejores obras literarias son aquellas capaces de convertir en universo el lugar más ínfimo y, a la vez, ser capaces de reducir el universo al pequeño terreno escogido para la narración. Soy consciente de que afirmarlo así es como atribuirme el descubrimiento del Mediterráneo, pero cuando en este Toñanes casi dejado de la mano de Dios van engarzándose en una interminable cadena vidas y muertes, sucesos que acontecen en un mismo lugar exacto pero a veces en intervalos de años, siglos y hasta eras, descubrimos en esencia lo poco que ha cambiado el ser humano en el transcurso de los tiempos y cómo nuestros amores, miedos, emociones, anhelos y desesperanzas quizá sólo cambien según la apariencia con que las vestimos de puertas afuera. Tal vez ni eso. El conjunto es extraordinariamente ameno por lo variado de las historias que van insertándose y por los mecanismos de cohesión que el autor acierta a insertar para que acabemos entendiendo esta mezcolanza como un todo sólido, compacto y muy, muy entretenido. Nombres y nombres van recitándose como en una interminable letanía que recuerda las últimas obras de Camilo José Cela y todos esos nombres, en esos cientos y cientos de personajes que van pululando por estas páginas, y que a veces son simplemente nombrados en el momento de su muerte, constituyen toda una fenomenología de nuestro paso por la vida. Para ayuda del lector, el texto va siempre pautado por fechas que van apareciendo en los márgenes de la narración para así irnos ubicando; hay veces que en un mismo renglón podemos encontrar hasta tres fechas porque esa es la idea fundamental de la historia, o mejor dicho, de la intrahistoria: cada paso que damos en las vidas de cada uno de nosotros deja una huella imborrable y a ella pertenecemos y ella nos configura. Desde el primer instante queda claro cómo todo va a acabar confluyendo para que una historia universal (en tan reducido espacio) sea clave para una única vida humana, pero al transmitírsenos de este modo tan cautivador, todos terminamos siendo copartícipes de ella porque es lo mismo que somos cada uno: deudos de un terreno, de unos hombres y mujeres que los habitaron y de sucesos cotidianos que nos han hecho ser como somos. Allí y donde sea.

