Ajustada desmesura

Sale uno de la lectura de esta desaforada última entrega del voracísimo Eduardo Moga como si lo hubieran sacado del centrifugado de una lavadora, golpeado ... por todos lados, sacudido en todos y cada uno de los poros de su cuerpo; porque esta avalancha de palabras anegadas por el dolor y la soledad por fuerza terminan anidando en el interior de cada uno, incapaz de permanecer inane ante tanta desmesura. Y el caso es que, por fuera, pocos libros de poesía predispondrían tan en contra a adentrarse en sus procelosas aguas: uno mira las 130 páginas de las que consta el poemario –extensión un tanto desmedida– y, encima, cuando penetra en él, se encuentra no la típica disposición poética del poema ajustado al centro de la página, sino justo lo contrario, porque se trata en su mayor parte de versículos que invaden hasta los últimos contornos de la misma. Ahora únanle un tamaño de letra que recuerda a aquellos encantadores poemarios de los años 70, editados a ciclostilo, y solo permisibles para personas sin dioptrías. Se pone todo en contra, ¿verdad? Un poco de fe: cuando empezamos a ver que no zozobramos ante este inmenso caudal de emociones desatadas, empezamos por descubrir, por ejemplo, que ese tamaño de grafía que tanto nos echaba para atrás, es justo el adecuado para que ese versículo, que avanza como un río que se va haciendo meandros, se instale con comodidad en la página y no se tenga que recurrir a continuos sangrados que afearían la disposición (y además alargarían excesivamente sus ya de por sí numerosas páginas).

Hombre solo Eduardo Moga Editorial: Huerga & Fierro. Madrid, 2022 132 páginas Precio: 13,30 euros

'Hombre solo' es un título que, pese a la ambigüedad de su nombre –«solo» entendido como adjetivo o como adverbio– funciona desde el principio precisamente por eso, porque lo mismo explicita que la voz que «cuenta» su circunstancia es la de un hombre solo, y nada más, que la de un hombre que está solo, sin compañía. El recorrido de sus versos se escalona en ocho partes distintas donde irá trazando una suerte de introspectivo paseo solitario en primavera, que decía el olvidado Nicasio Álvarez de Cienfuegos, que le sirve a Moga como hilo conductor en el que luego irá sumergiéndose e indagando para regodearse la voz lírica (que me temo que en este caso es perfectamente coincidente con la de quien firma el poemario) en las tristes circunstancias personales que, a la postre, acaban sosteniendo el contenido de un libro que puede (y hasta debe) leerse como si de un único poema extenso (extensísimo) se tratara. El propio autor, en su siempre entretenido y viperino blog, ya había puesto de relieve la circunstancia a la que aludo al referirse a la aparición de su propio libro «con el que —no lo oculto— he pretendido procesar, o digerir, o metabolizar, lo que me ha pasado en los que probablemente hayan sido, por diversas razones personales, aderezadas con una bonita pandemia, los peores años de mi vida». Y del que nos da una clave que no debiéramos desaprovechar para poder penetrar más hondo en esa empatía que parece reclamarnos: «Mi aproximación a la poesía —como a toda la literatura— ha sido siempre biográfica, es decir, hay un nexo íntimo y último entre lo que he vivido como ser humano y lo que he escrito como poeta. Sin embargo, a medida que he ganado años (...), los sentimientos se han enseñoreado de lo que he escrito (y de lo que sigo escribiendo)»; y remata: «En mis años mozos, defendía que la poesía, al igual que las demás artes, no podía ser terapéutica; que, si lo era, no era buena poesía. Hoy creo que la poesía no puede ser solo terapéutica, o, mejor dicho, que no puede ser solo terapéutica para uno mismo, sino que también, gracias al oficio y la técnica, a la distancia y la frialdad con que conviene abordar la pasión, a la objetividad y la asepsia creativas, ha de ser terapéutica para los demás. Ya no me disgusta que los sentimientos empapen el verso. Ahora creo que han de hacerlo, y en 'Hombre solo' lo hacen, sin recato». De todo ello da cuenta este formidable inventario elegíaco al que nos enfrentamos.

Las ocho partes que lo componen –de diferente extensión– refieren, como dije, todo un periplo donde la voz del poeta adquiere preeminencia sobre unos avatares íntimos que no duda en transferir al lector para poder desasirse de ellos y desahogarse. A fin de cuentas, como él mismo expresa, «a pesar de las innumerables razones / para no escribir», es solo «un hombre que escribe / porque no sabe hacer otra cosa. Porque escribir es / lo único que soy, mientras haya luz, y el vacío acucie / y los días se sucedan». Lo de la escritura como lenitivo para la tristeza, la soledad y la desesperación, que tanto encharcan, este sendero de emociones, se pierde en la noche de los tiempos. A ello recurre nuestro autor para aliviar lo que aparecen como pilares fundamentales de su desolación: la muerte de la madre (una de las partes más conmovedoras del libro) y la ruptura matrimonial; ausencias que cercan una vida que sin la salvación, el consuelo que escribir la aporta, se sustentaría solo sobre la intrascendente y rutinaria vida de un funcionario a su pesar. La sorna que embadurna las dos partes finales del libro, 'Soledad y no' y 'Ventajas e inconvenientes del suicidio', sirven, primero, para ofrecer una salida última a la desesperación que funciona como leitmotiv del poema y así cerrar este periplo (¡ojalá que de manera exclusivamente literaria!), pero sobre todo, para contrarrestar esa amargura lírica que nos ha embargado desde el principio y que ha dado cotas altísimas de calidad en momentos como la afortunadísima segunda parte 'Variaciones sobre un dolor invariable', que ya se dejaba llevar por ese derrotero distanciador. Moga, en fin, en estado puro: siempre desmesurado y cada vez más imprescindible.