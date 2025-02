Un acontecimiento poético

José Antonio Llera (Badajoz, 1971) se ha hecho con el XL Premio Leonor de Poesía de la Diputación de Soria, que en anteriores convocatorias ganaran autores de la talla de Chantal Maillard, César Martín Ortiz u Olvido García Valdés. En esta ocasión en el jurado ... estaba, entre otros, Álvaro Pombo: esto es ya una garantía.

'Tanatografía' supone el triunfo, y no su destrucción, del pasado infantil y adolescente: los «asientos de peluche rojo» (p. 17) del cine, el «barro rubio» (p. 18) removido por las excavadoras de la infancia, «la perla turbia de aquel ictus» (p. 22) del padre. Las resonancias magnéticas –«y, mientras el médico observaba las circunvalaciones/ de mi cerebro por el monitor, yo me puse a pensar/ en Walt Whitman para confundirlo» (p. 24)–, los burdeles de la juventud frecuentados por «quintos y tullidos» (p. 22), el niño que pisa los surcos en el campo, la escritura, la bebida y las muchachas en un tierno verano de cerbatanas e imprudencias, el terror de las avispas y la blancura vigilante de los abuelos muertos. Sueños también de «cadáveres y manzanas verdes» (p. 31), como en novela de Agatha Christie, y las apariciones de Jacques Vaché o el tao: «Así es como me convertí en el toro que sangra/ en los corrales, cartero que oculta y traspapela,/ jefe en los suburbios de Johannesburgo, yakuza mudo,/ asterisco en una cuenta errónea, arcabuz sin plomos,/ buscador de Coltán en las minas del Congo» (pp. 38-39). Es tierna la mención agradecida de los profesores de instituto, a los que guarda «en rombos detrás de los armarios» (p. 39).

En 'Tanatografía' están los pensamientos revueltos y un poco brumosos de un cráneo infantil, angustiados a veces: «Salgo a correr y me persiguen los acróbatas,/ los filatélicos» (p. 51), y también la vida de los abuelos trabajadores en el cortijo, que «ignoraban/ que ciertas emociones tuvieran nombre:/ ellos solo estaban pendientes del riego,/ de las trampas para los gurriatos y los conejos». Es un poemario en la línea del primero de Pavese, 'Trabajar cansa', pero quizá más completo y mejor. Por sus páginas aparecen Simone Weil y la gracia, estremecedoras referencias a Rimbaud o Spinoza, la enfermedad del padre, la boca abierta y los dientes negros llenos de «luz enamorada» (p. 63).

Tanatografía José Antonio llerea Edita Diputación de Soria Soria, 2022 72 páginas

«Estoy dispuesto a encerrarme en las cabañas/ igual que un telegrafista que aún no sabe/ que la guerra terminó hace un siglo y continúa/ mandando mensajes cifrados a sus mandos», escribeen el décimo poema, p. 61. Si hubiera que emparentar a Llera con algún jovencísimo poeta español, uno no lo haría con Mario Obrero, como hizo hace poco Álvaro Valverde, sino más bien con Óscar García Sierra, por la extensión y el ritmo de los versos y la puntuación justa y espaciada.

Estos doce largos poemas en verso (breves solo el 6 y el 12), precedidos de dos citas –de Héctor Viel Temperley y de Juan Ramón Jiménez– y seguidos o coronados por un fragmento de Pasolini –que habla de la muerte que nos explica y ordena y clarifica el pasado–, beben también de la mejor tradición del culturalismo hispano, el de Azúa, José María Álvarez o el mismo Viel Temperley. En la p. 32, por ejemplo, el niño, en unos versos que recuerdan al Leopoldo María Panero de Así se fundó Carnaby Street, imagina ser «Flash Gordon encerrado en un horno y tratando de hallar el termostato». Esta 'Tanatografía' de José Antonio Llera es un verdadero acontecimiento poético.