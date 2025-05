«La traducción es música»

Para Marian Ochoa de Eribe recibir el galardón como mejor traductora del año en el recién creado premio 'Openbank de Literatura by Vanity Fair' por ' ... El ala derecha', del escritor rumano Mircea Cartarescu, ha sido «un alegrón, un subidón de adrenalina». Sobre todo porque el terreno en el que se mueve no suele gozar «de mucho reconocimiento». Y eso que, afirma, las cosas «están cambiando», y cada vez son más las editoriales que incluyen en sus portadas el nombre de quien interpreta el texto original. «Alguien dijo que la literatura universal europea somos los traductores, porque si no estuviéramos detrás de las obras no podrían circular, o lo harían en círculos extremadamente reducidos», apunta esta vizcaína, doctora en Literatura Comparada, que trabajó en el Departamento de Español de la Universitat 'Ovidius' de Constanza, en Rumanía. Sin abandonar nunca la traducción, que es «adictiva», su trabajo como profesora de Lengua y Literatura Española en un instituto de la localidad vizcaína de Balmaseda, «el que me da de comer», marca su semana.

Lunes

07.15 horas. Sé conducir, pero no me gusta. Por eso, si no comparto coche con algún compañero, me tengo que levantar antes, Y eso que soy súper germánica, y dejo todo preparado el día anterior. Es entrar en la cocina y poner la radio, escuchar las noticias, encender la vitro, que arranque el café y me pongo a mezclar el muesli con el yogur, los copos de avena... Todo súper cronometrado. Cada minuto cuenta. Me ducho y me meto en la ropa, que también dejo preparada. Y si tengo tiempo me doy la crema hidratante. Si me despisto no me la puedo dar, y salgo corriendo, porque pierdo el transporte público.

08.35 horas. Cojo el autobús para Balmaseda. Hay días que llego a las 9.17 y tengo clase a las 9.20. Mi vida es un puro correr. Lo cuento y me doy hasta pena. Tengo alumnos de cuarto de la ESO y de segundo de Bachillerato. Doy clase a cuatro grupos. Algunos días tengo tres horitas de clase, otros sólo dos.

Martes

10.15 horas. Empieza el primero de mis dos recreos. Pero también soy la responsable de la biblioteca del instituto, así que me lo paso allí, prestando libros, mandando guardar silencio, sintiéndome en el rol de señora mandona,

14.30 horas. Los días que vuelvo a Bilbao al salir de clase con algún compañero puedo comer antes. Cuido muchísimo la alimentación. La comida se plantea para toda la semana: muchísimo pescado fresco, carne, verduras... Tengo la suerte de vivir en el Casco Viejo de Bilbao y de tener un mercado maravilloso y unas pescaderías maravillosas que abren por la tarde y puedo hacer la compra. ¡Un lujo! Comer bien es fuente de felicidad, de lucidez.

Miércoles

16.00 horas. Casi con la comida todavía en la boca me pongo a traducir. Le dedico un par de horas. En este país la traducción se paga mal, pero a mí lo que me da de comer es mi trabajo en el instituto. Por eso puedo traducir muy despacio y en plazos muy largos. La calidad de mis traducciones se debe precisamente a eso. Los traductores compartimos una verdadera pasión por lo que hacemos. Es algo muy divertido, que a la vez te hace sufrir por la responsabilidad que tienes, porque no puedes traicionar la obra de un autor. Claro que, al mismo tiempo, estás trabajando con el texto, estás viendo sus tripas, la tramoya. Y cuando tienes la suerte de trabajar con autores inmensos, como Cartarescu, Mihail Sebastian o Mircea Eliade, tienes en tus manos literatura con mayúsculas. Si tuviera que traducir libros malos creo que sería un sufrimiento insoportable.

- ¿Cuánto hay de escritor en un traductor?

- Creo que mucho. Empecé a leer con cuatro años, y sigo siendo una lectora compulsiva. Leo todo lo que puedo. Me gusta que sea en mi propio idioma para activar el castellano que hay en mí. Y siempre he escrito bien. Hay que saber escribir y tener oído para el idioma. Es fundamental notar cómo suena, porque al final tienes que traer un ritmo de otro idioma al ritmo de tu lengua. La traducción es fundamentalmente música.

18.30 horas. Los miércoles hago pilates. Ya llevo unos cinco años. Ando mucho y soy muy activa, pero el cuerpo es algo más que piernas. Y tengo todos los defectos de la gente que se dedica a leer y escribir. Por eso, y aunque me da mucha pereza porque me corta la tarde, voy. Luego salgo como nueva.

Jueves

18.00 horas. Mi ama va a cumplir 90 años y, aunque está muy bien, procuro ir todos los días a estar un rato con ella. Así también me doy un paseo hasta su casa.

20.00 horas. Los jueves quedo con unos amigos para tomar una caña, un vino y hacer terapia. La mayoría somos profesores y hablamos de las penurias de nuestra profesión. Nos gusta lamernos las heridas.

Viernes

16.00 horas. Termina la semana de trabajo y de la misma me voy para Álava. Tengo una casita en un pueblo. Es llegar allí y olvidarme de todo. Me pongo el forro polar, las botas y ya está. Me encanta ir al monte, ver la naturaleza. Soy una persona amante del silencio y de los espacios abiertos. Además, recargo profundamente las pilas, porque para un profesor es fundamental encontrar el silencio después del barullo en el que vivimos.. Y luego allí traduzco muchísimo.

18.30 horas. Después de trabajar me gusta dar un paseo por el pueblo y tomar una cerveza artesana estupenda antes de volver a casa y escuchar algo de música, normalmente clásica. La música, la verdad, la tengo bastante desatendida, porque no me da la vida.

«Tengo en mis manos literatura con mayúsculas. Si tuviera que traducir libros malos sería un sufrimiento insoportable»

21.00 horas. En mi casa se cena pronto, a las ocho y media o las nueve como máximo. Sí, a una hora muy europea, y siempre una cena fría. Salmón o una nada. Que casi no haya que abrir ni los cajones de la cocina. O sea, todo súper relajado. Que no huela a comida, que no haya que cortar nada ni freír un huevo. Picar un poquito y ya está.

22.30 horas. Voy pronto a la cama, porque me gusta leer un rato. Tengo también esa adicción de leer antes de dormir. La tele no la veo mucho. Igual alguna serie. El año pasado fue sabático para mí y me aficioné a ver series. Descubrí que no están tan mal, que la televisión está bastante peor. Ahora estoy viendo una inglesa, The Split, sobre una familia de mujeres abogadas que está muy bien.