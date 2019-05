Las Ventas, de 'Bordador' a la faena del hombre tranquilo El debutante Fernando Plaza da la única vuelta al ruedo en una novillada de Montealto de triunfo REDACCIÓN Jueves, 2 mayo 2019, 08:15

Sevilla. En el día del trabajador, ayer hubo que esperar al sexto para que llegase la inspiración picassiana. No fue el novillo de la tarde, pero la serena actitud del debutante Fernando Plaza envolvió toda la obra de ilusión, tanta como la de su pequeño seguidor, Rubén: «Ha dejado grandes sensaciones», resumió a sus doce primaveras mientras pedía la oreja. El trofeo no llegó, pero Plaza calentó el ambiente desde el emocionante prólogo de rodillas. Hubo algunos naturales notables, además de detalles puro corazón, aguantando parones, que elevaron la temperatura. Sobre la arena madrileña quedó su quietud en una faena bautizada como la del hombre tranquilo. Serenidad había mostrado también en el nobilísimo tercero, en el que halló mayor acople en una última tanda zurda. Tras la estocada, no acabó de cuajar la pañolada en los pobres tendidos y todo quedó en saludos tras dos avisos.

Lo cierto es que más de un ejemplar de Montealto -qué buen conjunto lidió- mereció arrastrarse sin las orejas. Pongamos que hablamos, por ejemplo, de 'Bordador'. ¡Cómo fue! Portaba la Puerta Grande en su repetidora y noble embestida, pero Pablo Mora no halló el ritmo preciso. Para colmo, se cortó con la espada y se atascó. En el umbral de los tres avisos, pasó a la enfermería con «una herida en la cara palmar de la mano derecha». Con un gran lote, tampoco convenció en un cuarto de triunfo.

El menos afortunado fue Diego San Román, con un segundo mansote -aunque con opciones- y un quinto con genio. Aun así, el mexicano enseñó su madera de torero, con sitio, valor y un esperanzador concepto en su presentación capitalina. Merece otra oportunidad.