El extremeño Tomás Campos no aprovecha los toros de El Pilar

El primero de los seis toros de El Pilar, cinqueño, negro chorreado, armónicas hechuras, fue muy completo. De principio a fin, y un final nada ... común, pues, echado después de una estocada que pareció letal, se levantó, volvió a agonizar fuera de las rayas y, tragando sangre, tardó un buen rato en desplomarse y morir. Antes de la muerte, una voz anónima pidió para el toro la vuelta al ruedo. Petición desatendida. Todo lo preciso tuvo el toro: movilidad, fijeza, prontitud, codicia, entrega, nobleza. Recargó en varas, vino alegre en banderillas, no se negó ni una sola vez, murió de bravo. Una ovación en el arrastre. Fue el toro de la reaparición en las Ventas de Javier Cortés casi tres años después del grave percance que le costó la pérdida parcial de la visión del ojo derecho. Aquí mismo fue la cogida.

Memoria y sensibilidad: después del paseíllo lo sacaron a saludar al tercio. Con él estuvo la gente en una faena celebrada no solo por razones sentimentales sino por los méritos propios, planteada y resuelta de rayas afuera, en tandas medidas y ligadas de cuatro y el de remate, por las dos manos y con la cumbre de una de naturales de muleta arrastrada y trazo largo. Seguro con el toro, inspirado en los muletazos que abrocharon tanda, Javier llegó a torear despatarrado con la diestra y a cobrar, después del cambio de espada, un circular interminable. Una pequeña fiesta. Un aviso, una oreja plebiscitada.

Muy bella la corrida de El Pilar. El cuarto, hondo, largo, acapachado, estaba al borde de la edad reglamentaria. Cumplía los seis años en julio. Fue de tanta bonanza como el primero, pero ni tanto ritmo ni las mismas fuerzas. Cortés lo citó en la distancia para una tanda de estatuarios en la apertura y dos en redondo bien ajustadas. Le costó al toro más por la mano izquierda y la faena se enfrió, vino a menos. Sereno el torero, pero puesto y compuesto de otra manera, toreando ahora por fuera. No entró la espada, estocada en la suerte contraria, hasta el cuarto intento, un descabello. Un aviso.

Ficha del festejo: Ganadería: Seis toros de El Pilar (Moisés Fraile).

Toreros: Javier Cortés, oreja tras aviso y silencio tras aviso. Tomás Campos, silencio y silencio tras aviso. Francisco José Espada, ovación tras un aviso y silencio tras dos avisos.

Plaza: Las Ventas. 3ª de San Isidro. Estival. 10.440 almas. Dos horas y veinticinco minutos de función.

Tarde de hasta seis avisos: los dos de Cortés, uno por toro, uno para Tomás Campos por perder el sentido de la medida con el quinto, y tres más, uno y dos, para Francisco José Espada, que cobró, por cierto, dos notables estocadas, una de ellas, la de del toro tercero sin puntilla, y otra ligeramente trasera, la del sexto de corrida, que fue el más apagado de los seis. La corrida se fue hasta casi las dos horas y media. Mala señal.

Las dos faenas de Espada, meritorias, de llamativa firmeza y buenos recursos, pecaron de largas y por largas apenas se subrayaron. La pelea con un tercero que, tardo y receloso, estuvo por rajarse más de una vez fue laboriosa, pero no sin logros, Toro de los de enganchar y sujetar, y no siempre Espada. Acoplado con la diestra, no tanto con la izquierda. Perseverante, entregado, demasiado contemplativo con un sexto desganado, aplomado, sin apenas celo. Para entonces pesaba el espectáculo.Tomás Campos se empeñó con un quinto que, las manos por delante y fiero de salida, cobró encelado en el caballo y segundo puyazo trasero, esperó en banderillas y se apalancó parado después. No le convino ese toro. Tampoco un segundo de más trapío que los demás, dos ganzúas, pechos, culata. Toro codicioso, pero no sencillo. La cara alta al rematar -los puyazos traseros se pagan- y demasiado volumen para una muleta de tamaño mínimo como la que gasta Tomás. No hubo caso.