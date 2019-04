Una típica tarde de mansos y avisos en la 'Siberia' madrileña Juan Carlos Carballo y Jesús Díez cosechan silencios en un tarde muy fría en Las Ventas EFE MADRID. Lunes, 1 abril 2019, 08:17

Una tarde para olvidar cuanto antes, primero por la mansada que echó ayer José Luis Pereda, que volvió hacer aguas en Las Ventas, pero también por el tremendo frío que hizo y lo mucho que se alargó una tarde en la que llegaron a sonar hasta siete avisos.

De antemano había interés, sobre todo por volver a ver a Juan Carlos Carballo, que venía con la intención de saldar una cuenta pendiente con Madrid, la plaza donde el 26 de junio de 2016 un novillo le fracturó la tibia y el peroné.

El novillo de su regreso a Madrid no le puso las cosas nada fáciles al de Valencia de Alcántara. Un animal muy protestón debido a sus nulas fuerzas. Quería pero no podía el de Pereda, y precisamente por eso tendía a pegar tornillazos a lo largo de sus cada vez más cortos viajes. Carballo estuvo solvente, pero sin poder lucir dadas las circunstancias.

El cuarto tampoco ayudó. Un novillo anárquico, sin fijeza, muy a su aire y con la mansedumbre también por bandera. Como toda la novillada. Pero en este caso la falta de casta fue todavía más flagrante, primero por esa manera de arrear más que embestir, y segundo por esa tendencia tan descarada a la huida, rajado casi desde el primer muletazo.

El que no volvió grupas fue Carballo, que no dejó de perseverar por tratar de sujetarlo entre las rayas, aunque al final no sacara más que un par de tarascadas de las que salió indemne de milagro.

Jesús Díez, que volvía también a Madrid después de la buena imagen dejada el año pasado con los 'saltillos', anduvo por encima de su primero, novillo totalmente descastado y muy agarrado al piso, al que robó pases a base de insistir a lo largo de un trasteo excesivamente largo, y en el que llegó a recibir hasta dos recados presidenciales.

Díez se mostró firme nuevamente con el quinto, otro novillo remiso y sin fuelle, al que el de Llerena, muy seguro y sereno toda la tarde, le sacó los pocos muletazos que tenía el animal a base de ponerse en el sitio y no aburrirse a lo largo otro digno trasteo, aunque, igual que en el turno anterior, con la espada necesite mejorar.

En su primero, mansito pero muy manejable, Adrien Salenc anduvo entre notables desigualdades. Hubiera cortado una oreja de haber enterrado la espada a la primera. El sexto fue una borrica con cuernos, y con él Salenc no pasó de discreto.