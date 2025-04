Roca Rey levanta clamores en Las Ventas

La primera de las dos corridas de Fuente Ymbro anunciadas en San Isidro fue la de más edad y más romana de cuanto va de ... feria. Solo la víspera se había jugado un cuarto de Valdefresno de fantástico trapío y cerca de los 600 kilos. El peso de ese toro tan singular se vio superado este miércoles por cinco de los seis de Fuente Ymbro de esta baza. El trapío, no.

Los dos primeros parecieron auténticas moles, vagones de carga. El uno, codicioso de partida, no tuvo mal son, pero se apagó demasiado pronto. El otro, más vivo de salida, se rindió casi de golpe y, tardo, probó antes de pararse casi en seco. Los dos escarbaron como posesos. El tercero, que asomó derrengado, claudicó tras la primera vara y se sentó después del primer par de banderillas. Ginés Marín y Antonio Punta, su peón de confianza, trataron de echar el toro al suelo sin éxito. Sin éxito se pidió la devolución. El toro se derrumbó a las primeras de cambio.

El cuarto, el más serio de cara, remangado y cornipaso, no tuvo fuerzas sino para rebrincarse y revolverse. Pasó la barrera de los 600 kilos. Para nada. El quinto, uno de los dos más ofensivos del paquete, entró en el capítulo de los mayúsculos, más por alto y largo que por otra cosa. Y porque el colgajo de la pechera le daba aire de toro viejo. Y, en fin, el sexto, que iba a cumplir el tope reglamentario de los seis años dentro de solo dos meses, corto de manos, acabó siendo con todas sus carnes el mejor rematado de la corrida. También, y con diferencia, el de mejor condición.

Ficha técnica: Las Ventas. 18ª de feria. Primaveral, ventoso. 22-964 almas. No hay billetes. Dos horas y diez minutos de función.

Ganadería. Seis toros de Fuente Ymbro (Ricardo Gallardo).

Toreros. Diego Urdiales, silencio en los dos. Roca Rey, ovación y ovación tras aviso. Ginés Marín, silencio en los dos.

El espectáculo no rompió, y rompió a lo grande, hasta que Roca Rey entró en acción con el quinto, que se había venido cruzado a engaños antes de varas, se movía sesgado, parecía oler el caballo de pica y quería huir de costado. Mucho manseó el toro, que después de banderillas, y en el tercio frente a chiqueros, ni siquiera atendía a reclamo de la cuadrilla. Roca decidió que el toro iba a torearse en terrenos de sol, a resguardo del viento. Pues ni ahí pudo ser porque del primer tanteo, y después de recular, salió huido el toro buscando salida y puerta. Hubo que cambiar de estrategia. Y arriesgar. Roca se fue a los medios y citando de largo y en contraquerencia. Violento y descompuesto, se vino el toro y lo desarmó. Fue la única y última vez que ganó una baza el toro. En terreno de toriles, en el segundo ataque de Roca en serio, el toro se tragó una tanda de seis en redondo, ligados y ajustados.

Querer y poder

Y lo que parecía imposible pasó. Querer es poder, poder es ponerse. Y quiso, pudo y se puso Roca Rey con la autoridad y la frescura que lo distingue. Una segunda tanda de otros seis, de mano baja y gran gobierno, sin perder ni un paso, consintiendo y obligando, desató la locura. De pronto parecía otro el toro. Con la izquierda, todavía mayor el ajuste, aunque el toro protestara al sentirse cerca de tablas y tuviera Roca que sujetarlo antes de que se huyera.

Al rematar la tanda más despaciosa Roca, la gente se puso de pie. El sector de censores intentó reventar la faena en cuanto la vio despuntar. No hubo manera. El clamor de la inmensa mayoría pudo con la disidencia. Clamor creciente y constante, para subrayar una tanda última de bernadinas abrochadas con el de pecho. Y silencio expectante cuando el torero limeño montó la espada. Al segundo de corrida lo había fulminado con una estocada soberbia, sin puntilla. A este lo pinchó por dos veces antes de hacerlo rodar sin puntilla. Sonó un aviso. Pese a la fuerza del reclamo no quiso Roca dar la vuelta al ruedo. Se le acababan de ir de las manos las dos orejas del toro.

Ampliar El diestro Ginés Marín da un pase con la muleta a uno de los de su lote. EFE

Diego Urdiales se pasó de faena con el escarbador primero, que no le convino, y tardó en entender que con el infame cuarto solo procedía abreviar en faena de aliño, que están en desuso y olvido. Recibido con una ovación -era su reaparición tras la cornada del 15 de mayo y el gesto de matar sin dolerse el toro que le había atravesado su muslo-, Ginés Marín no se acopló sino todo lo contrario con el notable sexto, que había brindado al público. Promesa no cumplida. Ocasión perdida.