Revisión del cartel de banderilleros

Barquerito COLPISA Domingo, 22 de mayo 2022, 22:53 Comenta Compartir

Llevaba años sin darse ni verse en San Isidro una corrida de espadas banderilleros. Y fue esta. En fecha perfecta: la del domingo que divide ... la feria en dos mitades y parece por eso aliviarla. Como si fueran dos ferias y no una. No se contaba con que la corrida de Torrealta, mucho tiempo sin lidiar en San Isidro, fuera a ser más una problema que una solución. Corrida aparatosa de cara, ofensiva, pero solo cuatro toros pasaron el reconocimiento. Dos de ellos, cinqueños, segundo y tercero, los más armados, sacaron genio defensivo. El uno se fue a tablas de toriles en cuanto encontró hueco y no dejó de pegar derrotes. El otro, picado trasero y rebrincado, arrastró cuartos traseros, enganchó mucho la muleta y punteó protestando. Los dos fueron protestados de salida. No solo porque la tablilla de pesos es muy chivata, y apenas pasaron de los 500 kilos, la cifra que en las Ventas enciende las alarmas toristas. También porque, báscula aparte, escurridos y sin carnes, tuvieron poca plaza los dos.

Durante la década en que Esplá, Víctor Mendes y El Soro hicieron de la terna de banderilleros un éxito repetido de público y taquilla, el cartel se vio obligado a matar en las ferias los hierros que nadie más quería. La corrida agria, amplia y dura. Y eso fue lo que estuvo a punto de repetirse en esta recuperación del cartel. El cuarto de corrida fue el toro más agresivo de lo que va de feria. Acelerado y correoso, la cara a media altura siempre, la bravura díscola a la antigua. El sexto torrealta, mejor rematado que los dos protestados, pero con menos cara, único cuatreño del sorteo, tuvo buen son y nobleza. Visto lo visto, parecía de otra corrida. Y no es que lo parecieran sino que lo fueron los dos de los hermanos Matilla -García Jiménez- que la completaron. Primero y quinto. Serios por delante, especialmente el de la confirmación de alternativa del mexicano Leo Valadez, pero de parecida bondad. Uno acabó buscando las tablas con la mirada pero después de haber prestado servicio. Y el otro empezó a soltarse cuando se aburrió. Los dos fueron prontos y repitieron. De modo que en punto a toros estuvo la cosa compensada. Solo que el lote bueno cayó del lado de Valadez, El Fandi se llevó dos que no fueron para nada de pasar el rato y Manuel Escribano, uno que sí otro que no. FICHA TÉCNICA Las Ventas. 15ª de San Isidro. Primaveral, algo de viento. 16.674 almas. Dos horas y veinte minutos de función.

Ganaderías. Cuatro toros de Torrealta (Borja Prado) y dos -1º y 5º- de Hermanos García Jiménez, que completaron corrida.

Toreros. El Fandi, palmas tras aviso y silencio. Manuel Escribano, silencio tras aviso y vuelta. Leo Valadez, que confirmó la alternativa, ovación y una oreja.

Destacado. Juan Francisco Peña picó muy bien al quinto. Los tercios de banderillas eran exigencia del guion. Los dos pares de poder a poder de Escribano con el quinto fueron los más brillantes. Un tercero, al cambio en tablas, puso nerviosa a la gente. El Fandi, seguridad garantizada, arriesgó con el cuarto, el más difícil de parear, y lo hizo con diligencia e inteligencia, es decir, talento, y sin el debido reconocimiento. Aunque más apurado que sus compañeros de cartel, Valadez dejó evidencia de su capacidad. Cuando en los tercios compartidos los tres jugaron y corrieron en la cara del toro, la gente lo celebró. Valadez, volteado por el sexto y herido menos grave en la cogida, lució repertorio de capa según costumbre proverbial de los toreros mexicanos: caleserinas, crinolinas, largas, una serpentina, el quite del Zapopán, el lance a la verónica, la media también. Ese bullir, de capa y muleta -al hilo del pitón en el toro de la confirmación, templado en el sexto a partir de la voltereta y la herida- y, sobre todo, su fe y acierto con la espada, dos estocadas a ley, le hicieron cumplir el compromiso de la confirmación con crédito. La mayoría sabe agradecer el aire de los toreros alegres. En su honor se oyó más de una vez el famoso Viva Aguascalientes, que se corea con otro viva. Aguascalientes, su ciudad natal. El Fandi estuvo perfecto como lidiador y director de lidia. Atento a todos los detalles, competente, preciso. Incluso en los tercios de banderillas dejó sentir su facilidad, que es su sabiduría. Su faena al toro de la devolución de trastos, que, refugiado en tablas, se puso incierto, fue más que meritoria: poderosa, ambiciosa también. La más completa de las seis vistas. El cuarto, que se picó menos de los debido, se le subió a las barbas y puso a prueba su pericia y su oficio. A los dos los tumbó de medias estocadas mortales. La del segundo toro, atacando en tablas, digna de verse y estudiarse. Escribano, a porta gayola y de rodillas para librar sendas largas en sus dos turnos, se empeñó más de la cuenta con el tercero y se sintió a gusto con el pastueño quinto en faena demasiado morosa, festejada cuando el toro vino bien metido en el engaño y no tanto cuando empezó a perder fuelles y a quedarse por eso sin romper. Detrás de la espada se fue como suele: con ciencia y valor.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Toros