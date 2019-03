Recital de Morante Morante de la Puebla da la vuelta al ruedo, el premio a la mejor faena de la tarde de ayer en Castellón. :: efe La mejor versión del de Puebla del Río, improvisaciones y alta escuela. Una faena memorable por su concepto y estilo BARQUERITO CASTELLÓN. Domingo, 31 marzo 2019, 12:12

El toro de la corrida fue un tercero Borrachín, de codicia, ritmo y entrega sobresalientes, pero la faena de la tarde, y de la feria también, se la llevó puesta un cuarto Fritero castaño albardado, que, ni feo ni bonito, vino a manos de un Morante no solo tocado por las musas sino propiamente desatado. Dejado, desmayado, siempre acompasado y, sin embargo, desatado. Incontinente su ambición, rarísimo su empeño de embarcarse en un trabajo de orfebre que fue, por lo abundante, como un manantial.

Morante prefiere las faenas breves o sucintas. Por ser de los muy contados toreros que con docena y media de muletazos se bastan para hacer del toreo pura magia, envolver un toro en papel de celofán, hechizarlo y convertir su embestida en una obra de arte. Contra su propia ley y costumbre, Morante, en improvisación constante, se decidió por una faena de no menos de medio centenar de muletazos. No cabía ponerse a contarlo, porque fue como el maná.

FICHA DEL FESTEJO uToros Seis toros de Justo Hernández Escolar. Tres -2º, 3º y 4º- con el hierro de Garcigrande y los otros tres, con el de Domingo Hernández. uToreros Morante de la Puebla, saludos y vuelta tras un aviso. El Juli, saludos y saludos tras un aviso. Miguel Ángel Perera, oreja tras un aviso y oreja. uSubalternos Dos excelentes lances de brega de José Antonio Carretero para fijar al cuarto. uPlaza Castellón. 5ª de feria. Soleado, fresco. Tres cuartos largos. 8.000 almas. Dos horas y media de función.

No el chorro, que no se compadece con la cadencia, sino un fluir de singular delicadeza. El prólogo de la faena, inesperada sorpresa, fue, con Morante sentado en el estribo, una serie de cuatro ayudados por alto muy despegados. Con ellos llegó cosida entre tablas y rayas una tanda de toreo de rodillas, tres pases muy suavecitos, y con esa tanda, ligados con ella, el kikirikí, el natural y el de pecho. Con esos diez muletazos se abrió lo que iba a ser enseguida un hermosísimo concierto. Dechado del toreo sevillano de alta escuela que Morante ha rescatado de las imágenes sepia de época y reinterpretado con un aire propio por todo inconfundible. Único. Casi en el momento de empezar a sentirse el fondo y las formas de la faena estalló en el parque de Ribalta, a las puertas de la plaza, una traca. La banda de música, que lleva toda la semana interviniendo antes de lo preciso, se contuvo esta vez. Estarían los músicos pendientes de una manera de torear que es, por su sentido del compás, refinada música de cámara.

Lo que hizo Morante fue, apertura temeraria aparte, romper con el manido canon que obliga a espaciar las faenas en tandas pautas, cuatro y el de pecho, etcétera, y otra vez lo mismo, y otra vez. Romper con ese sinsentido se tradujo en un muleteo constante, sin solución de continuidad ni paradas. Sin medir Morante terrenos aunque sí las distancias, o la distancia, una sola, a la cual se avino seducido el toro, que no fue ni bélico ni tampoco apacible sin más. Prendido en los vuelos, traído, llevado y soltado como una madeja de seda, pareció el toro agradecer tal cantidad de caricias, seguidas.

Y Morante, en recreo no disimulado, ajeno al eco de reconocimiento que la faena toda tuvo desde que empezó a latir. Con la diestra, a pies juntos o a compás apenas abierta, mecida esa muleta planchada y liviana que sin apenas montar Morante gasta cuando se ilumina. El cambiado en trincherilla, el ayudado por alto, el redondo amplio a veces en la media altura para desahogar Morante al toro, el cite frontal, el molinete de salida en los contados apretones del toro, el cambiado por alto a suerte cargada no para abrochar tanda sino para dar paso inmediato a nuevas variaciones. Música celeste, por tanto. La faena, que arrancó en tablas, fue recorriendo plaza. Los medios, las rayas, casi toda entera donde diera el sol y no interfiriera el viento.

Una lástima que, cuando se arrancaron los músicos, lo hicieran con un pasodoble tan inadecuado para la ocasión como La Giralda. Pero también Morante se había descalzado a mitad de faena y dejado perdidas las zapatillas no se sabe dónde. Cuando el toro protestó dos veces seguidas, no mucho pero lo bastante, Morante se fue por la espada y, aunque no llegó a cuadrar, atacó por derecho. Hasta el puño pero atravesada y algo trasera una estocada defectuosa. Cuatro descabellos. Un aviso, Vuelta al ruedo. Claveles, botas de vino, ramitos verdes. Y a ver quién se atrevía a torear después. En turno El Juli con un quinto que embistió golpes y quiso rajarse. Y el efecto Morante se dejó notar. También cuando Perera, firme y templado, se estiró con el notable sexto de corrida en faena donde no faltaron los ovillos y los circulares que en el repertorio sevillano clásico no existen.

Antes de la fiesta del cuarto toro, Morante había toreado a modo al primero de la tarde -un ramillete de verónicas en el platillo después de haber dejado al toro correr- y, en anuncio de lo que iba a ocurrir tres toros después, se prodigó en el toreo de caprichoso dibujo, improvisado, pausado y rematado con un ayudado a dos manos por delante sencillamente magistral. El Juli se pasó de faena con un segundo que punteó engaños y Perera, como un trueno, se lanzó sin freno por el soberbio tercero, de Garcigrande, que respondió al toreo de mano baja sin regates ni recelos.