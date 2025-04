Un pobre espectáculo

La corrida de los hermanos Matilla -tres cinqueños jugados de impares- fue de frágiles apoyos, justas fuerzas y de discreta entrega justamente por eso. Los ... tres cuatreños salieron más propicios que los cinqueños, pero sin romper ninguno de ellos. El sexto, castaño, cobró de salida un estrellón contra un burladero, se dolió bramando y fue el de mejor juego. Fijeza, embestidas al ralentí, docilidad. Hizo lo que los otros no pudieron: ir a más, repetir.

Segundo y cuarto fueron toros manejables sin más. Es decir, que no crearon más problemas que los derivados de la falta de poder, traducida en remates de viaje echando la cara arriba. El segundo, claudicante de partida, tuvo buen aire por la mano izquierda. El cuarto, que cobró dos picotazos de trámite, por los dos pitones. El quinto, severamente castigado en el caballo, fue el de peor nota, con rajada final en toda regla.

El tercero se derrumbó al tomar la segunda vara. Se levantaron protestas, sonaron algunas palmas de tango, pero fue para adelante el toro y resistió una faena tan larga como espaciada de Paco Ureña, repescado para la feria en la vacante forzosa de Emilio de Justo. El primero, mansito, suelto después de pegado en el caballo, buscó tablas al cabo de una faena de Diego Urdiales sin sentido de la medida. Interminable.

Uno de los jurados de la feria de septiembre del año pasado premió la corrida de los Matilla como la mejor de todas. No será el caso esta vez. En esta baza se tuvo la impresión de toros sin poner, según expresión de ganaderos, y propia del toro de Salamanca que se lidia en primavera. Sin poner el toro, la emoción se desvanece. Ese fue el caso precisamente. Como la corrida de Garcigrande lidiada en la víspera se había movido tanto y con tan general alegría, el contraste se dejó sentir, aunque no todos los que llenaron la plaza el miércoles estaban presentes en este jueves de feria, que fue no hace tanto la corrida estrella del abono de Sevilla. Se supone que la baja de Emilio de Justo propició devoluciones. Y, en fin, después de una semana de tiempo revuelto, inestable, de bastante agua y hasta de una memorable tormenta wagneriana, este jueves amaneció con sol radiante y seco calor. Veintitantos grados a la sombre a la hora de los toros. El cambio se dejó sentir en el ambiente. La banda de música no encontró motivos para arrancarse y solo a mitad de la última faena de Ureña, meritoria por su tenacidad y su empeño, celebrada por su encaje y su decisión, valerosa, bien tiradas y ajustadas tres seres, sonó uno de esos pasodobles que en la Maestranza suenan de otra manera: Churumbelerías.

Ficha del festejo: Ganadería: Seis toros de Hermanos García Jiménez (Matilla)

Toreros: Diego Urdiales, silencio y ovación. Cayetano, saludos desde el tercio y silencio. Paco Ureña, que sustituyó a Emilio de Justo, ovación tras dos avisos y saludos.

Plaza: Sevilla. 11ª de abono. Veraniego. 7.000 almas. Dos horas y veinticinco minutos de función.

La cosa duró casi dos horas y media. Las faenas tan largas, pero no tan copiosas de Urdiales y los dos trasteos de aliento de Ureña devoraron el tiempo de manera inclemente. Diego comenzó y recomenzó con exagerada parsimonia en sus dos turnos. Hubo algún muletazo muy notable pero no llegó a haber una sola tanda ligada ni conseguida. Ureña abusó de las interrupciones y los paseos con el tercero, que le pegó una voltereta monumental sin herirlo, y recorrió plaza de acá para allá. Una estocada trasera pedía el uso del descabello, pero Ureña se resistió y sonaron por eso dos avisos. Cayetano, seguro y firme con el segundo de la tarde, se estiró con el capote tras un recibo calcado de imágenes de Antonio Ordóñez, su señor abuelo materno, y muleteó aplomado, con suavidad, encajado, compuesto y cadencioso, pero fue faena de más a menos. Con el quinto, veleto, con cuajo, encogido y a la defensiva enseguida, tomó a última hora una decisión sorpresa: cuatro por alto muy cerrado en tablas. Del repertorio digamos popular.