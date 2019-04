Pinceladas inspiradas de Finito Finito de Córdoba da un pase a uno de sus toros de la sexta de la Feria de la Magdalena. :: EFE El cordobés entierra sus opciones de triunfo con la espada. Cayetano, en aire seguro. Varea no aprovecha una clara oportunidad BARQUERITO CASTELLÓN. Lunes, 1 abril 2019, 08:19

Sin calar del todo pero sin parar estuvo lloviendo en Castellón toda la mañana. Y a la hora de los toros también. Se suspendió el concurso de recortadores anunciado en sesión matinal y después de comer empezó a temerse por la suspensión de la corrida que cerraba abono y feria. A las cinco en punto, la hora de los toros, se anunció por megafonía un aplazamiento de quince minutos. A las cinco y cuarto, un segundo aplazamiento pendiente de una «solución final» que iba a comunicarse en breve. No tanto. Pero hubo, al fin, fumata blanca. A las seis menos diez se anunció que en cinco minutos se daba la corrida. Y se dio. Parece que Finito y Cayetano atendieron la intención de Varea, que toreaba en su tierra y necesitaba la corrida como el agua. Cuenta Jorge Casals en Aplausos que Varea brindó a sus dos compañeros de terna la muerte del sexto toro por agradecer el generoso detalle que tuvieron con él. Un detalle, y una oportunidad casi única y no del todo aprovechada.

Fue corrida de los tres hierros de los hermanos Matilla. Uno de ellos, el tercero, muy completo, y otro más, el segundo, de nota en el caballo, especialmente bondadoso. Los cuatro restantes hicieron de todo un poco. Meter la cara, por ejemplo, pero apuntar a tablas, y a toriles también. En eso, en irse del campo de combate, se llevó la palma el quinto, rajado sin malicia. El primero, con recorrido pero brusco, se empleó en la segunda vara antes de salirse suelto. Tuvo su pizca de díscola chispa y justamente eso hizo de él toro de interés.

FICHA DEL FESTEJO uToros Seis toros de los hermanos Matilla. Tres -3º, 4º y 6º- con el hierro de García Jiménez, dos -1º y 5º-con el de Olga Jiménez y uno -2º- con el de Peña de Francia. uToreros Finito de Córdoba, que sustituyó a Ponce, silencio tras aviso y saludos tras aviso. Cayetano, una oreja y saludos. Varea, una oreja y palmas. uSubalternos Un notable puyazo de Pedro Geniz al segundo. uPlaza Castellón. 6ª de feria. Media plaza. 2.500 almas. Lluvia. Dos horas y cuarto de función.

La nobleza, nota común después, se hizo llamativa en un cuarto que hizo salida de toro escamado -en los corrales, o en el embarque- y apuntó casi tanto como el quinto a la querencia de renuncia, que es la puerta de chiqueros. Y, sin embargo, en el terreno contrario, regaló viajes y más viajes por las dos manos. De esos viajes tan regalosos hizo fortuna Finito en una caudalosa exhibición final de toreo clásico de recreo, el toreo llamado de «cartel de toros» por lo que tiene de pincelada, dibujo y conjunta estampa ideal. No es sencillo torear así, aunque lo parezca.

Hubo, además del repertorio obligado, unos cuantos muletazos de sorpresa. Entre ellos, un natural en circular y a media altura. Y despaciosos pases de la firma. Con su rúbrica. La rúbrica de la franela. No de la espada. Con ella anduvo desdichado Finito, y con el descabello también. Espadazos ladeados o en los bajos, una estocada que asomó. Al buen aire de siempre con el capote le sobró un exceso de cautela, no de vuelo ni color. Los muletazos ayudados al natural fueron lo más brillante de la primera de sus dos faenas, que pecó por exceso de velocidad.

Cayetano y Varea

Cayetano, templado con el capote en lances de acompañar, soberbio en una larga afarolada de pie -del repertorio de su abuelo Antonio Ordóñez- y encajado, y bien colocado siempre, salió librado a gusto de su conciso y lindo vis a vis con el buen segundo, y lo mató a la primera en estocada certera al paso. Toreo de buena caligrafía, bien ensayado. Una bonita pieza de pases de costadillo, emparentados con algunos de los que el sábado firmó aquí mismo Morante en pleno antojo. Del huido quinto sacó también tajada, pero de otro calado. La sorpresa de una tanda de molinetes de rodillas a última hora frente a toriles. Y otra estocada inapelable.

La gente estaba con Varea como nunca, que es mucho decir. Público de agradecerlo y jalearlo todo, pero lo que no le convino al torero del país -de Almassora, la cuarta de las cinco capitales de La Plana- fue el estado del piso, donde pareció sentirse incómodo. La bravura del tercero -su prontitud y entrega- no dejaba esconderse, taparse ni aliviarse. Hasta la quinta o sexta tanda de una tupida y prolija faena no llegó Varea a darse y embraguetarse. Los adornos finales tuvieron sello elegantón. La estocada fue notable. Se pidió una segunda oreja. Se enrocó el palco. Con el toro que cerró feria anduvo Varea desde el principio centrado y confiado. Hasta que el toro dio en cabecear ligeramente, y entonces se desinfló de golpe el globo que sostenía en pie la cosa. Un final arrebatado, Varea se metió entre pitones, no entró ahora la espada.