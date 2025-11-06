Padilla, Borja Jiménez y Manuel Caballero en las 'noches de toros 2025' Tendrá lugar el día 13 de noviembre a las 20 horas en la sede la Peña Cultural Taurina «El Albero « de Villafranca de los Barros

Nandi Masedo Jueves, 6 de noviembre 2025, 10:13

Los matadores de toros Juan José Padilla, Borja Jiménez y Manuel Caballero estarán presentes en las 'Noches de Toro 2025' que organiza la Peña Cultural Taurina 'El Albero' de Villafranca de los Barros, que se celebran en diferente fechas del mes de noviembre, y que ayer fueron presentadas por el presidente de la entidad taurina, Manuel Piñero.

El inicio de está edición de 'Noches de Toros' tendrá lugar el día 13 de noviembre a las 20 horas en la sede de la peña organizadora con la inauguración de la exposición de pintura taurina de Horacio González para seguidamente tener lugar una charla coloquio bajo el título 'De padre a hijo' con la participación de los matadores de toros Manuel Caballero padre e hijo, la charla estará moderada por el periodista taurino, Fernando Masedo.

'Coraje y superación: la vida como faena' es título de la charla coloquio en la que tomará parte el matador de toros Juan José Padilla que estará acompañado por el cirujano maxilofacial, Alberto García-Perla que fue quién lo atendió tras la grave cogida sufrida por el torero andaluz en Zaragoza en el año 2011 en la que perdió el ojo izquierdo, el director del programa 'Tierra de Toros', Juan Bazaga será quién moderará la charla, que dará comienzo a las 20.30 horas.

La presencia ganadera en esta jornada será el día 22 de noviembre,y la pondrá el ganadero andaluz, Salvador Gavira bajo el título 'El arte de criar la bravura', moderado por el periodista, Martín Rodríguez Caro.

El matador de toros sevillano, Borja Jiménez el día 26 del mismo mes recogerá el premio El Albero al triunfador de la temporada 2025, y mantendrá un coloquio.

Las 'Noches de toros 2025' tendrá su colofón el domingo día 30 de noviembre con la visita de los socios de la Peña El Albero a la finca 'Los Cansaos' con las ganaderías San Pelayo y Alqueva, propiedad de Verónica Gutiérrez y Miguel Ángel Perera.

La entrada a las charlas es libre y se celebrarán en la sede de la peña organizadora, situada en la Plaza de Europa de Villafranca de los Barros.