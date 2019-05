Notable corrida de Santiago Domecq El extremeño Miguel Ángel Perera, a la muleta con su primer toro. :: efe La de mejor puntuación de la feria, donde debutaba el ganadero. Un toro de vuelta al ruedo y otro más que la mereció BARQUERITO SEVILLA. Viernes, 10 mayo 2019, 08:41

El segundo toro de la corrida de Santiago Domecq, único colorado del envío, más ancho y con más carnes que los demás, asomó rebotado de la divisa y amagó con volverse. En los dos gestos, de inconfundible viveza, se dejó sentir de bravo. Descolgó y humilló a las primeras de cambio, toro muy pronto, de celo claro y ganas de pelea y de embestir. Dos varas, muy medida la segunda, un quite algo brusco de Paco Ureña capote a la espalda y un galope en banderillas del toro por si quedaba por saber algo más de él. Perera lo vería más claro que nadie. Brindis al público y un temerario detalle: el de abrir faena con su clásico cambiado por la espalda y cite de largo, solo que de rodillas esta vez. No vería tan claro ni tan de frente al torero el toro, que, ya fuera de las rayas, pareció remolonear. Falso aviso, pues en el momento preciso vino a engaño, embistió con todo y por derecho, y repitió como los buenos. Perera tuvo que recomponer la vertical tras el tercero de tanda, de solo media rodilla en tierra, y cumplió serie con dos lindos latigazos, la trinchera y uno de pecho.

La fuerza del conjunto provocó a los músicos. No se habían arrancado tan de pronto en ninguna de las faenas de la feria. No dejaron de tocar -las dos melodías del 'Tercio de quites'- hasta que en el remate de una quinta tanda Perera sufrió un desarme. De las cinco tandas de la faena, tres en redondo por delante y tres con la zurda después, la más lograda fue la primera, la más breve -tres y el de pecho- y la única en que Perera le dio al toro la distancia y las ventajas que parecía pedir. No el medio pecho, sino casi de perfil, Perera se embraguetó en el dibujo de sus personales muletazos de trazo largo. Al toreo con la zurda le faltó ligazón -por esa mano hervía el toro- pero antes de la igualada ligó Perera el natural con el de pecho. Y, después, se enroscó por fin con el toro en una tanda breve. Soltando el engaño, una estocada algo ladeada pero letal. El palco sacó a la vez el pañuelo blanco de la oreja y el azul de la vuelta al ruedo para el toro en el arrastre. Hubo ligeras discrepancias.

FICHA DEL FESTEJO Toros Seis toros de Santiago Domecq. Premiado con vuelta en el arrastre el segundo, Aperador, número 37, colorado, 575 kilos. Toreros El Cid, saludos y silencio. Miguel Ángel Perera, una oreja y saludos. Paco Ureña, palmas y silencio. Plaza Sevilla. 9ª de feria. Primaveral. Más de tres cuartos. 8.000 almas. Dos horas y veinte minutos de función

Mayor calidad

Tras el arrastre del sexto toro, estaría de acuerdo todo el mundo en que se acababa de jugar la corrida de más calidad de la feria. No solo las hechuras, diversas, muy notables sin excepción pese a que fue corrida de lotes abiertos, sino, sobre todo, por el empeño general: la prontitud, la movilidad, la casta rezumada de cuatro toros, segundo, cuarto, quinto y sexto. Cuatro toros de son distinto, y eso redundó en beneficio del espectáculo y, naturalmente, del ganadero. El cuarto fue, sin contar el de la vuelta al ruedo, el toro de mejor compás y más reunido galope, hizo el surco por las dos manos y mereció la distinción con que se premió al segundo tanto como él. No se acopló El Cid con el toro, que lo desarmó y desarboló en las primeras bazas, y no hubo manera de recomponerse.

El quinto, negro zaino muy lustroso, engatillado, salió de bravo, metió los riñones en un primer encuentro con el caballo de pica resuelto a picotazos, se vino con ganas después y, tras la segunda vara, acudió de largo a un comprometido quite de Perera por saltilleras. Tremendos dos capotazos de brega de Curro Javier, Se encampanó ligeramente el toro luego. Perera abrió entre rayas por banderas, se abrió al tercio toreando por delante y se encontró un toro distinto de lo esperado. Vivo el nervio, guerrero, algo resabiado, tan pronto reponía como se soltaba. No fue sencillo estarse con él. Hasta que el toro tomó las tablas en huida sin disimulo posible.

Fue toro bondadoso el sexto. Y todavía más el primero, muy armado pero, como dicen los toreros, facilito. A Paco Ureña se le hizo cuesta arriba acoplarse al volumen del sexto. El Cid tiró muchas líneas con el primero. Y hubo, en fin, un tercer toro que, menguadas fuerzas, se paró demasiado pronto y sin ganas de pelea. Una tanda templada de Ureña sin continuidad y una estocada hasta el puño, la mejor de la tarde. Tal vez fueran por Ureña las palmas que rompieron al final del paseíllo. Era su vuelta a Sevilla tras el percance de Albacete que el pasado septiembre le hizo perder la visión y el globo ocular izquierdo. Pero salió a recoger la bienvenida El Cid, que toreaba en la feria por última vez. Para septiembre tiene anunciada en Sevilla su despedida.