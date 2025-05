Muere Concha Spínola, madre de 'El Litri', dos semanas después que su marido

REDACCIÓN Lunes, 6 de junio 2022, 15:17 | Actualizado 20:04h. Comenta Compartir

Concha Spínola, madre de Miguel Báez Spínola 'El Litri' y esposa de Miguel Báez Espuny 'El Litri', falleció anoche en Madrid como consecuancia de un infarto, apenas dos semanas después que su marido. Los restos mortales de Concha Spínola serán trasladados hasta el Tanatorio de San Isidro de Madrid, donde tendrá lugar la capilla ardiente antes de su último adiós. Hasta allí fueron trasladados también los de su marido, que falleció el 18 de mayo, apenas unos días después de la boda de su hijo con Casilda Ybarra.

Recientemente, la revista Mujer HOY publicó que Conchita Spínola (Madrid, 1948) y Miguel Báez, formaron una pareja peculiar en el mundo del toreo, donde se reproducen los estándares tradicionales que destinan lo doméstico y sentimental a las mujeres y lo patrimonial y laboral a los hombres. Sin embargo, desde muy pronto en su matrimonio la joven Spínola tomó las riendas de la gestión económica de la pareja, encargándose de las cuentas de resultados y las inversiones familiares, mientras el torero se concentraba en el buen discurrir de fincas y ganadería. Dicen que casarse con Conchita fue la mejor faena de El Litri, quien no anduvo precisamente corto de triunfos. La conoció cuando solo tenía 15 años, en la playa. Accidentalmente, él le destrozó un castillo de arena a ella, que se le encaró: «Que tú seas El Litri no te da derecho a destrozarme el castillo», le dijo. El torero no solo la ayudó a reconstruir su arquitectura de arena. Tres años más tarde se casó con ella, justo a los 18.

Cristóbal Balenciaga vino directamente de su taller de París para vestir a la novia, que dijo sí quiero al torero, 20 años mayor, en el monasterio de la Virgen de Guadalupe. Los credenciales familiares de María Concepción Spínola y González-Cocho eran irreprochables: forma parte de una de las familias con más solera de Extremadura y Madrid. Además, ella aterrizaba en España desde un internado suizo, prácticamente sin solución de continuidad. Sin embargo, la joven tenía las cosas muy claras: puso como condición a Miguel Báez Litri que se cortara la coleta, cosa que aceptó. «Lo mejor de mi vida es la esposa que tengo», sostuvo él a lo largo de su vida, en infinidad de ocasiones. Tuvieron rápidamente tres niños, Miguel, Rocío y Myriam, y antes de los 30 ella se hizo cargo de los números.

Vinculación con Extremadura

La familia Báez Spínola siempre ha tenido una estrecha relación con Extremadura, muy acentuada desde que 'El Litri' hijo decidiera fijar su residencia en la finca 'Los Guateles' en el término municipal de Aliseda (Cáceres). En la finca 'Los Guateles', de una extensión de 1.400 hectáreas, 'El Litri' contrajo matrimonio con su primera mujer, Carolina Adriana Herrera en 2004, y fueron también bautizados sus tres hijos.

En 2014 'El Litri' vendió 'Los Guateles' al magnate mexicano Alberto Bailleres, reciente mentefallecido, que acababa de adquirir la ganadería de Zalduendo, cuyas reses acabó trasladando a 'Los Guateles'.

Temas

Toros