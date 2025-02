Muere a los 39 años en México el torero de ascendencia extremeña Roberto Galán

El torero madrileño Roberto Galán, de ascendencia extremeña, murió la pasada madrugada a causa de un cáncer en la clínica La Asunción de Aguascalientes, en ... México, según han informado medios taurinos. La familia del matador procede de la localidad cacereña de Montánchez, pueblo al que estaba muy unido.

Sus inicios estuvieron ligados a la Escuela Taurina de Madrid y al campo bravo extremeño. Muy pronto comenzó a frecuentar ganaderías como la de Zalduendo (propiedad de Fernando Domenecq y ubicada en las inmediaciones de Aliseda), Sánchez Ibargüen (cercana a Mérida) o la mítica vacada de Victorino Martín, en Portezuelo.

Debutó con picadores en Cantalejo el 16 de agosto de 2002. «Mis inicios fueron muy bonitos, viví lo que es el toreo en ganaderías, buscándote la vida y conociendo muchos compañeros y figuras del toreo muchas vivencias», explicó en una entrevista a HOY Roberto Galán.

La primera de sus tardes en Las Ventas fue en junio de 2003 ante astados de 'El Serrano' a los que cortó un apéndice. Ese mismo año también hizo el paseíllo en Moraleja y un año después en la feria de Cáceres, en concreto el 22 de mayo y con novillos de Rubio Martínez.

Aterrizó en América en 2003 y volvió a España para recuperarse de una grave cornada que sufrió. Sin embargo, pronto volvió a México y esta vez para quedarse. La situación no fue fácil para el novillero. Con 22 años cumplidos tuvo que empezar de cero, darse a conocer en un país en el que tuvo que vivir lejos de los suyos. Sin embargo, se sobrepuso a las dificultades y a base de mucho sacrificio empezó a torear en el continente americano. «Algunos ganaderos me ofrecieron ir a tentar a sus casas, y había toreros que me conocían de España, pero debo reconocer que me tuve que buscar la vida», contaba a este diario. De hecho, incluso le tocó adaptarse al toro de América, con una embestida más pausada.

Tras varias campañas toreando por el país azteca tomó la alternativa en San Miguel el Alto el 29 de septiembre de 2009. Fernando Ochoa fue el padrino y Arturo Macías el testigo. El astado del doctorado llevaba por nombre 'Cielito Lindo', un ejemplar cárdeno oscuro de 462 kilos y herrado con el número 731, de la ganadería de Chinampas. Fue ovacionado tras la lidia de ese ejemplar y recibió los aplausos del respetable tras estoquear al segundo de su lote y al sobrero de regalo.