Manuel Perera toma la alternativa en una tarde triunfal de Morante

Morante descargó la lidia del cuarto de los seis toros de Torrestrella en sus banderilleros. El peso pesado, a cargo del más antiguo de la ... cuadrilla, Antonio Jiménez, Lili. El mal estilo del toro se dejó sentir de salida y todavía más en el caballo: aire bravucón en una dura vara de la que salió claudicante y arrastrando cuartos traseros. La corrida estaba saliendo torcida, esquiva y deslucida. El primero del turno de Morante, cinqueño, flojo y a la defensiva, se había salvado de la devolución por los pelos. En manos de Morante estaba ahora mandar al corral a este cuarto, un negro berrendo botinero de bella lámina. Un segundo puyazo de mucho castigo y enseguida tres o cuatro lances de castigo por la cara del propio Morante para acreditar lo innegable: toro inválido, y al corral ya muy sangrado.

Ampliar El diestro Morante de la Puebla con su segundo, al que cortó dos orejas EFE

Fue Morante quien propuso matar en la feria la corrida de Torrestrella y pareció de pronto arrepentido. Solo que, de la mano de El Juli, habían entrado como sobreros dos de los nueve toros de Garcigrande y Domingo Hernández desembarcados el pasado lunes. Los seis de la corrida del miércoles de farolillos y tres más. Uno de ellos, el primer sobrero en esta baza. Un toro en puro Juan Pedro Domecq, finos cabos, con su papadita y todo, negro zaino, serio el gesto, bello el porte. Puro juampedro y ahora puro garcigrande. Fue en la muleta el toro más completo de la feria. El de más entrega. El de más fondo y reserva: pronto, repetidor y a más en cada una de las repeticiones.

Un ritmo sostenido, todas las embestidas al calco desde el momento en que rompió. Bravo para atacar cuando se puso a hacerlo y no antes. Y bravo para morir cuando muy a última hora, vaciado pero entero, pareció apuntar a tablas. Se llamaba Ballestero, cinqueño, del hierro de la G, 550 kilos. Consigo se llevó una gloria: la mejor faena de la feria. La más rotunda, de una perfección canónica, la más profusa, casi un chorro de agua luminosa. Una faena de Morante sencillamente sublime. No fue cosa de rizar el rizo, ni siquiera faena de grandes garabatos y sorprendentes improvisaciones o golpes de teatro. Tampoco de deleitarse dormido Morante. Encajado y descolgado de hombros, colocado en el punto preciso, ni una rectificación, pulso y poder en conjunción armoniosa, Morante tuvo en la mano el toro al cabo de diez muletazos no más.

Se lo había hecho traer desde las tablas de sol, casi el portón de cuadras y cuadrillas, hasta la barrera de sombra junto a la puerta de arrastre donde esperó recostado un buen rato a que entre Lili y Juan José Trujillo sacaran al toro de querencia. El toro escarbó y oliscó entonces. Morante abrió al borde de las rayas por alto, debió de verlo clarísimo porque ya estaba estirado y puesto en el viaje de vuelta, ayudados por alto a suerte cargada, dos naturales y el de pecho.

Muy receloso y frio de partida, el toro había apretado en tablas a Morante en el saludo de capa. De su repentina codicia tomaría entonces nota Morante. No importó que en gesto agresivo el toro escarbara antes de darse. Y darse de qué manera, Morante no abrió ni pausas en una faena de auténtica locura por su profusión: tandas de cinco, seis, siete y ocho muletazos, ligados o encadenados, ni un solo enganchón. Los remates, de pecho. Nada de jugar. Muy en serio. A diestra y siniestra. Un hilo continuo. Antes de cuadrar, y de hacerlo con paciente esmero, una última tanda de naturales, la única en que Morante se desgarró. Una estocada a ley. La banda de música le puso a obra tan maestra el fondo del Cielo Andaluz, de Pascual Marquina. La gente se puso de pie unas cuantas veces. Bramando.

Ficha del festejo: Ganadería: Cinco toros de Torrestrella (Herederos de Álvaro Domecq y Díez) y un sobrero -5º bis- de Garcigrande (Justo Hernández)

Toreros: Morante, silencio tras aviso y dos orejas tras aviso. El Juli, saludos en los dos. Manuel Perera, que tomó la alternativa, aplausos y ovación tras un aviso.

Plaza: Sevilla. 12ª de abono. Veraniego. 12.500 almas. No hay billetes. Dos horas y veinte minutos de función.

Y esa no fue toda la corrida, pero casi. El Juli hizo embestir a regañadientes y con sacacorchos al primer de los tres burracos del sorteo, que se abrieron en lotes separados. Este tercero, sin fuerzas -dos costaladas en los primeros viajes-, rebrincado, cabeceó y fue muy mirón. El trabajo de El Juli fue generoso con todos: con los paganos, con el ganadero y con el propio toro. A Morante, que salió con la espada de acero, el segundo le había durado diez viajes. El de la alternativa de Manuel Perera, la cara arriba, enterado y belicoso, fue el más complicado de todos. El quinto, mortecino, aplomadísimo, se vino abajo. A los dos toros mató El Juli con estocadas al salto como los de su primera época. Con el descabello acertó a la primera en los dos turnos. El público lo trató con tanto cariño como respeto. El sexto fue el mejor de los cinco torrestrellas que murieron en la plaza. Temerario, el nuevo y joven Perera tuvo que salvar en planchazo el primer ataque del toro -lo esperó de rodillas a porta gayola- y libró luego una faena de mucho querer pero poco poder. Con la ilusión de torero nuevo, y torero por hacer.