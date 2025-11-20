Joaquín y Carlos Domínguez, nuevos apoderados del extremeño Ginés Marín

Nandi Masedo Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:49 Comenta Compartir

El matador de toros extremeño Ginés Marín ha llegado a un acuerdo de apoderamiento con el empresario taurino, Joaquín Domínguez y su hijo Carlos, el acuerdo se ha sellado con el clásico apretón de manos; ambos también apoderan al rejoneador extremeño Leonardo Hernández.

Ginés Marín, que la recién terminada temporada ha toreado 17 corridas de toros y ha cortado 28 orejas en ferias como la de Otoño de Las Ventas, Zaragoza y la Feria de Abril de Sevilla, afronta la campaña del año que viene como su décima temporada como matador de toros.

En el equipo de apoderamiento también estará la persona que ha llevado la carrera de Marín esta temporada, el ganadero Álvaro Polo.