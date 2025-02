Una excepcional novillada de Marca cierra la feria de San Juan de Badajoz

Las puertas abiertas y el paisanaje poblaron ayer los tendidos de sombra de la plaza de toros de Badajoz para la novillada sin caballos en ... formato de clase práctica en la que comparecieron los aspirantes a toreros Javier Campos, de la escuela de Valencia; Sergio Domínguez 'El Mella', Sergio Sánchez, Tristán Barroso y José Antonio de Gracia, de la escuela de Badajoz, y Gonçalo Alvez, de la escuela de Vila Franca de Xira (Portugal).

Abrió plaza el valenciano Javier Campos recibiendo a su enemigo a porta gayola y respondiendo al quite de El Mella con un brillante toreo de capa. Mojó su muleta para combatir las rachas de viento e hizo pasar varias veces por la franela al de Marca, un animal enrazado con mucho que torear. Metió bien la cara por el pitón derecho el alconchelero y protestó algo más por el izquierdo. Cerró por bernadinas y metió una estocada hasta el puño algo caída, que bastó para que el primero rodara y el valenciano cortara las dos primeras orejas de la tarde.

El segundo correspondió a Sergio Domínguez 'El Mella', que lo saludó por verónicas ante unos entregados tendidos, muy poblados de barcarroteños. Quite con el capote a la espalda de Sergio Sánchez, respondido por El Mella por chicuelinas. No se dejó banderillear el de Marca y su muerte fue brindada por El Mella a su compañero Antonio Pintiado. Bien colocado, Domínguez calzó dos buenas tandas de derechazos en el inicio de su faena y aprovechó la embestida atropellada de su enemigo. Por la izquierda dio menos opciones, pero no dejó de embestir y el de Barcarrota arriesgó en novillero. Dos avisos, un pinchazo, una estocada trasera y ocho descabellos para mandar al de Marca al desolladero. Palmas.

Ficha del festejo Toros Novillada de la ganadería extremeña de José Luis Marca, desigual, encastada y muy bien presentada. Excelente el tercero.

Toreros Javier Campos: dos orejas, Sergio Domínguez 'El Mella': palmas, Sergio Sánchez: palmas, Tristán Barroso: dos orejas, José Antonio de Gracia: dos orejas y Gonçalo Alvez: palmas.

Un precioso jabonero, criado en Alconchel, fue el tercero de la tarde, al que Sergio Sánchez recibió de rodillas en el tercio. Quite por chicuelinas de Tristán Barroso respondido por Sánchez del mismo modo. El ejemplar de Marca tampoco dio facilidades en banderillas y afrontó la faena de muleta con un ímpetu que bien hubiera precisado un puyazo. Sin embargo, Sánchez consiguió templarlo por la derecha y hacerlo pasar con profundidad por la izquierda. En su afán por estar a la altura del novillo, se llevó un susto antes de cuajar por la derecha la mejor tanda de la tarde hasta el momento. Bernadinas para cerrar, ambientadas por el cante de El Perrete, precedieron a un pinchazo profundo, una estocada entera, otro pinchazo, una media y varios descabellos que dieron con los huesos del jabonero sobre el ruedo. Palmas para el pacense.

El cuarto del encierro, el más anovillado de la tarde, recibió sendos quites de José Antonio de Gracia y Tristán Barroso, a quien correspondió su muerte. Se fue a la muleta el de Alconchel con dos pares de banderillas y Barroso brindó a Jaime Alcón, el alumno con síndrome de Down de la Escuela Taurina de Badajoz. Se adornó Tristán en el inicio de faena y no tardó en encajar una tanda de derechazos a su oponente. Se acopló el madrileño con las dimensiones del animal y también acompasó su toreo por la izquierda. Repitió varias tandas por la derecha que llenaron los tendidos de aplausos y remató por manoletinas ajustadas. Una estocada muy trasera y otra casi entera algo caída bastaron para que el novillo doblara. Dos orejas para el alumno de la Escuela Taurina de Badajoz.

El quinto correspondió en turno a José Antonio de Gracia y el pacense lo recibió genuflexo en el tercio para encadenar luego varias verónicas mirando al tendido. Se descalzó el de Pozoblanco para fajarse con su enemigo por la derecha y este le dio las facilidades justas para lucirse. Tras un susto en un pase de pecho, el cordobés trató de amainar el ritmo de su atropellado toreo, pero el animal no le dio tregua. Su valor y entrega, sumadas a una estocada caída bastaron para que el de Pozoblanco cortara dos orejas y se garantizara salir a hombros.

El portugués Gonçalo Alvez fue el encargado de matar al sexto de la novillada. El alumno de la escuela de Vilafranca de Xira banderilleó a su enemigo con mucha voluntad, suerte desigual y complicaciones para coger el olivo. Con la muleta el portugués consiguió que el de Marca pasara por los dos pitones, aunque con menos transmisión que sus hermanos. Toreo vertical y sobrio del de Vilafranca, que cerró su faena por manoletinas y precisó de cinco pinchazos y una estocada para caer. Palmas para el portugués.